Con appena 19 euro al mese è possibile mettersi alla guida di Fiat Topolino nella versione Dolcevita. La piccola auto elettrica senza patente del marchio torinese è protagonista di una promozione decisamente aggressiva, così conveniente da spingere molti a riconsiderare i propri piani di mobilità. La cifra colpisce perché costa meno di quanto si spenderebbe per una bicicletta, ma chi è interessato farà bene a non perdere tempo, visto che l’offerta ha tutta l’aria di essere a tempo limitato.

Il punto di forza dell’operazione sta proprio nel numero. Diciannove euro sono una spesa mensile che sta comodamente dentro il budget di quasi chiunque, e associarla a un veicolo a quattro ruote cambia parecchio la percezione di questo tipo di mezzo. Fino a poco tempo fa le microcar erano viste come una soluzione di nicchia, spesso considerata cara rispetto a quello che offriva. Qui invece la prospettiva si ribalta completamente.

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Fiat Topolino Dolcevita a un prezzo che sembra un errore

La versione al centro della promozione è la Topolino Dolcevita, l’allestimento che più di tutti richiama lo spirito leggero e un po’ vacanziero della vettura. Si tratta della variante pensata per chi vuole qualcosa di diverso dalla classica citycar, con un carattere più giocoso e uno stile che strizza l’occhio al passato del marchio.

Che si parli di un quadriciclo elettrico guidabile senza patente non è un dettaglio da poco. Significa aprire le porte a una fascia di pubblico molto ampia, dai più giovani a chi semplicemente non ha mai preso la patente o preferisce non usare un’auto tradizionale per gli spostamenti brevi. Con una rata così contenuta la piccola Fiat diventa un’alternativa concreta a scooter, mezzi pubblici e appunto biciclette.

Ed è proprio il paragone con le due ruote a pedali quello che salta all’occhio. Dire che un’auto elettrica costa meno di una bici suona quasi come una provocazione, eppure è esattamente il messaggio che questa promozione porta con sé. Non serve essere esperti di motori per capire quanto sia insolito un accostamento del genere.

Un’offerta da cogliere al volo

L’altra faccia della medaglia riguarda i tempi. Una proposta così vantaggiosa non è destinata a durare a lungo, e chi sta valutando l’acquisto di una microcar elettrica dovrebbe muoversi in fretta per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Promozioni di questo livello tendono infatti a esaurirsi rapidamente, sia per la scadenza fissata dal costruttore sia per l’interesse che inevitabilmente generano.

Come sempre accade con le formule a rata mensile, è buona abitudine leggere con attenzione tutte le condizioni prima di firmare. Il prezzo d’attacco è quello che fa notizia, ma i dettagli contrattuali fanno la differenza nel valutare se l’affare sia davvero adatto alle proprie esigenze.

Di certo una cifra simile rende Fiat Topolino uno dei modi più economici in circolazione per muoversi su quattro ruote elettriche. La Dolcevita si presenta così con un biglietto da visita difficile da ignorare, quei 19 euro al mese che la mettono in concorrenza diretta perfino con una bicicletta.

Fonte: TecnoAndroid