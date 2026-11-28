Quanto dovrebbe sapere un assistente basato sull’intelligenza artificiale della vita di chi lo usa? Con il nuovo riepilogo della memoria di Gemini, Google offre finalmente un modo concreto per scoprirlo, e la lettura può riservare qualche sorpresa. Sfogliarlo somiglia un po’ ad ascoltare qualcuno che descrive una persona a uno sconosciuto. Gran parte delle informazioni è corretta, ma alcune fanno sorgere il dubbio su quando siano mai state condivise. Ed è proprio lì che conviene intervenire, perché certi dettagli nessun assistente dovrebbe conservarli, per quanto utile prometta di essere. Che Google Gemini ricordi la preferenza per risposte brevi è perfettamente accettabile. Che conosca l’indirizzo di casa o le faccende private della famiglia è tutta un’altra storia.

Gemini: indirizzo e famiglia, i dati da togliere subito

La prima sezione del riepilogo si chiama The Essentials e Google la presenta come un’istantanea del background principale, della posizione e delle relazioni più importanti. Conoscere la città aiuta quando si cercano consigli su un ristorante e anche il quartiere può essere tollerabile. La via esatta però no, così come il bar dove si passa ogni mattina. Capita di fornire una posizione precisa per sbrigare una singola commissione, ma questo non significa volerla vedere trasformata in un contesto permanente per ogni domanda successiva.

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Il sistema permette di modificare il riepilogo con richieste scritte, compresa quella di cancellare informazioni. Basta chiedere a Gemini di eliminare dalla memoria l’indirizzo e i luoghi frequentati con regolarità, senza formule magiche, perché la frase può essere costruita come si preferisce. Poi si riapre il riepilogo, si controllano le voci relative alla posizione e si ripete l’operazione finché il risultato non convince.

La stessa sezione include le relazioni personali, ed è forse l’aspetto più delicato. Qui entrano in gioco persone che non hanno mai acconsentito a nulla. Chiedere un’idea regalo per il compleanno di una sorella o sfogarsi su qualcuno è una richiesta d’aiuto, non un’autorizzazione a costruire un elenco dei familiari. C’è anche il rovescio della medaglia, visto che ognuno potrebbe comparire nel profilo che il Gemini di qualcun altro ha messo insieme, e su questo non c’è molto da fare se non chiedere gentilmente. La richiesta suggerita è di rimuovere dalla memoria i dettagli su famiglia e relazioni personali. Chi preferisce una pulizia più mirata può indicare la voce specifica già presente nel riepilogo, evitando di fornire nuovi dettagli privati per spiegarsi, cosa che vanificherebbe lo scopo.

Lavori vecchi e progetti chiusi falsano le risposte

La terza sezione è dedicata a carriera e progetti professionali, e qui il problema cambia natura. Il contesto utile di ieri invecchia in fretta. Un progetto concluso non è più un incarico in corso, un ex datore di lavoro non è più quello attuale, e nessuno vuole che il pubblico o le priorità di un vecchio cliente finiscano dentro una risposta su qualcosa di nuovo. Basta immaginare di chiedere a Gemini di sistemare il curriculum per una nuova posizione. Se l’assistente crede ancora che l’impiego lasciato l’anno scorso sia quello attuale, il vecchio lavoro rischia di comparire come occupazione corrente.

Per una revisione più ampia c’è l’icona a forma di matita nell’angolo in alto a destra del riepilogo, che consente di correggere tutto in un colpo solo invece di procedere un messaggio alla volta. Conviene partire eliminando i progetti obsoleti e riscrivendo le descrizioni professionali superate. In un caso concreto, Gemini conservava ancora il progetto realizzato per High For Life, un club di arrampicata boulder che oggi non esiste più. Nessun motivo per tenerlo in memoria, ed è bastato aprire l’editor, selezionare la riga e cancellarla.

Disattivare la memoria o usare le chat temporanee

Se tenere d’occhio il riepilogo sembra un lavoro non retribuito, la memoria si può spegnere nelle Impostazioni, alla voce Personal Intelligence. Rinunciare del tutto alla personalizzazione però non è una scelta che molti sono pronti a fare. Il punto è che non si sa mai cosa Gemini abbia registrato finché non si va a controllare, e una conversazione qualsiasi su un regalo o una scadenza di lavoro può finire dritta nel profilo.

Per questo l’idea è trasformare il controllo in un’abitudine trimestrale, insieme al resto della propria igiene digitale. Per tutto ciò che si preferisce non far mai sapere a Gemini esiste invece la chat temporanea. Queste conversazioni non compaiono tra le chat recenti né nella sezione Keep Activity, e non vengono usate per personalizzare Gemini o per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid