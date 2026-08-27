Meta Hatch, l’IA che agisce da sola arriva a settembre

Si chiama Hatch la nuova piattaforma di intelligenza artificiale che Meta si prepara a mettere sul mercato, un sistema costruito attorno agli agenti IA, cioè moduli software capaci di muoversi da soli sul computer senza bisogno di istruzioni continue. L’anticipazione arriva da un report che circola in queste ore e cade in un momento tutt’altro che tranquillo per l’azienda, impegnata negli Stati Uniti in un processo che la accusa di alimentare, attraverso i suoi social, dinamiche di dipendenza tra bambini e adolescenti. Il debutto è atteso tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.

Non è l’unica novità in cantiere. A ottobre dovrebbe arrivare la presentazione di un altro sistema, per ora identificato con il nome in codice Watermelon, segno che la strategia del gruppo sull’IA procede su più binari paralleli.

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Cosa dovrebbe saper fare Hatch

Il punto centrale sono gli agenti di intelligenza artificiale, programmi pensati per operare in autonomia, prendere decisioni logiche e compiere azioni concrete per arrivare a un obiettivo. Non un assistente che risponde a domande, insomma, ma qualcosa che agisce. Nei mesi scorsi il tema era già esploso con OpenClaw, uno dei primi sistemi a rendere possibili operazioni di questo tipo, accompagnato però da parecchi dubbi sulla tutela dei dati sensibili di chi lo utilizzava.

Secondo le fonti citate nel report, Hatch è stato progettato per dialogare con piattaforme esterne come Etsy e Outlook, portando a termine compiti pratici: organizzare riunioni, fissare appuntamenti, acquistare prodotti. Tutto senza che l’utente debba stare lì a impartire comandi passo dopo passo. È esattamente il terreno su cui si stanno concentrando i grandi nomi del settore, e Meta sembra volerci entrare con una proposta strutturata piuttosto che con un esperimento di nicchia.

Abbonamenti, WhatsApp e il nodo dei mercati

Sul fronte dei ricavi, l’azienda starebbe valutando formule di abbonamento mensile che possono arrivare fino a circa 185 euro. Una cifra importante, che lascia intuire come il pubblico di riferimento non sia soltanto quello generalista ma anche chi usa strumenti del genere per lavoro, dove far risparmiare ore di attività ripetitive giustifica una spesa di quel livello.

I documenti visionati indicano poi un altro tassello interessante: su WhatsApp dovrebbe arrivare una piattaforma che permette di interagire con agenti di intelligenza artificiale di terze parti, oltre che con Meta AI. La disponibilità, almeno all’inizio, sarebbe però limitata ad alcuni mercati soltanto. Una scelta prudente, che ricalca quanto già visto in passato con altri servizi del gruppo, spesso lanciati prima negli Stati Uniti e poi estesi gradualmente altrove, anche per via delle differenze normative sulla gestione dei dati personali.

Un lancio che arriva in un momento delicato

Il tempismo non passa inosservato. La notizia di Hatch emerge mentre negli Stati Uniti prosegue il procedimento giudiziario che chiama in causa Meta sul rapporto tra le sue piattaforme e i più giovani, con l’accusa di aver favorito comportamenti di dipendenza. Due vicende distinte, certo, ma che finiscono per intrecciarsi nella percezione pubblica di un’azienda che spinge sull’acceleratore dell’automazione proprio mentre difende in tribunale il proprio modello di business.

Resta il fatto che gli agenti autonomi rappresentano il capitolo più discusso di questa fase dell’IA. Software che accedono a caselle di posta, calendari, negozi online e portafogli digitali sollevano questioni pratiche sulla sicurezza e sul controllo che va ben oltre la semplice comodità. Con OpenClaw il tema era già emerso con forza, e un progetto sostenuto da un colosso come Meta porterà inevitabilmente quelle domande su una scala molto più ampia.

Il calendario, per ora, parla chiaro: Hatch tra fine agosto e inizio settembre, Watermelon a ottobre.