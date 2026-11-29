Ugreen ha presentato in Cina il nuovo Ugreen P8, un power bank magnetico da 10.000 mAh che sfrutta un sistema di raffreddamento a liquido per tenere a bada il calore. L’idea alla base è piuttosto semplice da spiegare. Un fluido circola all’interno della batteria esterna e porta via la temperatura che si accumula mentre il dispositivo lavora. Non è una novità assoluta per il marchio, visto che la stessa soluzione era già comparsa su MagFlow Pro, ma stavolta arriva su un modello decisamente meno costoso e quindi alla portata di un pubblico più ampio.

La commercializzazione partirà il 3 dicembre con un prezzo di 459 yuan. Sul piano pratico P8 si aggancia al retro dello smartphone grazie ai magneti, eroga fino a 15 W in modalità wireless e porta con sé un cavo USB C già integrato che arriva a 45 W. Due strade diverse per ricaricare, raccolte in un unico accessorio, che permettono di scegliere di volta in volta la soluzione più comoda in base alla situazione e al dispositivo da alimentare.

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Come funziona il raffreddamento a liquido di Ugreen P8

Chi ricarica il telefono senza fili mentre continua a usarlo conosce bene il problema. Nel punto in cui smartphone e batteria esterna si toccano il calore tende a salire parecchio, e la sensazione al tatto non è delle più gradevoli. Succede soprattutto quando si guarda un video, si gioca o si naviga a lungo mentre l’energia passa da un dispositivo all’altro. Ugreen ha deciso di intervenire proprio su quella zona. All’interno di P8 lavora una piccola pompa che muove il liquido refrigerante attraverso il corpo del power bank, allontanando il calore dall’area più esposta.

Per dimostrare l’efficacia del sistema l’azienda ha mostrato un confronto di laboratorio con un suo modello precedente, il PB561. Stando ai dati dichiarati dal produttore, il nuovo accessorio ha fatto registrare un picco di temperatura inferiore di 13 °C nel corso del test. Un valore interessante, che però va letto con il giusto equilibrio. La prova descrive come si sono comportati quei due dispositivi nelle condizioni scelte da Ugreen, quindi nell’uso di tutti i giorni il risultato può anche cambiare. Ambienti diversi, abitudini diverse e telefoni diversi possono infatti portare a numeri differenti rispetto a quelli ottenuti in laboratorio.

Ricarica via cavo a 45 W e limite wireless a 15 W

Il cavo integrato è probabilmente l’elemento che regala a P8 un po’ più di respiro. I 45 W disponibili offrono un margine maggiore quando serve una ricarica rapida, a patto naturalmente di avere un dispositivo capace di accettare quella potenza. Fra i protocolli supportati tramite connessione fisica Ugreen indica USB Power Delivery, PPS e AVS. Avere il cavo già fissato al corpo della batteria evita poi di doverne portare uno separato, un dettaglio pratico per chi si sposta spesso.

Sul fronte magnetico il discorso cambia. Fermarsi a 15 W rende il nuovo arrivato meno veloce del fratello maggiore MagFlow Pro, che con lo standard Qi2 riesce a spingersi fino a 25 W. La differenza tra i due modelli si fa sentire proprio quando si sceglie di ricaricare senza fili, mentre via cavo P8 mantiene comunque una potenza di tutto rispetto. Vale infine una regola che riguarda qualsiasi batteria esterna, ovvero che la potenza effettivamente erogata dipende sempre anche dallo smartphone collegato.

Fonte: TecnoAndroid