Prevedere la turbolenza aerea è sempre stato uno dei compiti più difficili per chi si occupa di volo, eppure l’intelligenza artificiale sta iniziando a cambiare le cose. Agli inizi del Cinquecento Leonardo da Vinci studiava con passione proprio quel fenomeno che oggi fa aggrappare ai braccioli i passeggeri più nervosi e spinge gli assistenti di volo a riportare in fretta i carrelli verso la cambusa. Il genio toscano era affascinato dai vortici caotici dell’acqua, movimenti talmente complessi da ispirargli centinaia di disegni. Perché un fluido, che sia l’aria dell’atmosfera o il sangue nel cuore, si muove in quel modo così imprevedibile?

A distanza di secoli il mondo ha ChatGPT, auto a guida autonoma e parchi solari, ma il funzionamento della turbolenza resta in gran parte un mistero. Michael Murillo, docente di fisica teorica e computazionale alla Michigan State University, lo definisce il problema più difficile ancora aperto nella fisica classica, uno di quelli che vanno per forza superati.

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Turbolenza aerea: dati, satelliti e un nuovo centro di ricerca

Oggi una serie di iniziative fondate sull’analisi dei dati potrebbe regalare ai viaggiatori voli più tranquilli. Secondo l’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo il motore di un aereo genera venti terabyte di informazioni in un’ora di volo commerciale, a cui si aggiungono posizione GPS, altitudine e velocità trasmesse durante il tragitto. C’è poi la cosiddetta valigetta di volo elettronica, in pratica un iPad specializzato con carte di navigazione e manuali, capace di inviare dati propri quando la connessione di bordo funziona. I satelliti raccolgono tutto. Larry Cornman, fisico del Centro Nazionale di Ricerca Atmosferica che studia il fenomeno da decenni, spiega che il traffico è aumentato mentre i costi di comunicazione e dei computer di bordo sono calati, quindi questo è il momento giusto per lavorarci.

Per la sicurezza aerea è una buona notizia. Secondo i dati della FAA tra il 2009 e il 2023 oltre 200 persone sono rimaste gravemente ferite su aerei statunitensi in episodi legati agli scossoni in quota. E la situazione sta peggiorando, perché il cambiamento climatico altera le condizioni attorno alle correnti a getto e genera un wind shear destabilizzante. Dalla cabina di pilotaggio questo si traduce in turbolenze improvvise in aria chiara, difficilissime da individuare. Per anni l’unico metodo dei piloti è stato ascoltare gli avvisi di chi le aveva incontrate prima, sperando che nulla fosse cambiato nel frattempo.

Negli ultimi due anni però il lavoro di Cornman ha trovato applicazioni concrete in diversi progetti coordinati dal governo federale americano e dal settore aereo. La svolta è arrivata quando il fisico e un controllore della FAA hanno capito che le trasmissioni di posizione, quota e velocità degli aerei potevano servire a rilevare turbolenze inattese, senza installare nuovo hardware o software. A settembre la Fondazione Nazionale per la Scienza ha annunciato un finanziamento da circa 27 milioni di euro per nove università, destinato al centro TEMPEST guidato proprio da Murillo, che studierà il fenomeno anche nel plasma dei reattori a fusione e nelle nubi di gas spaziali. Secondo lo scienziato è proprio la turbolenza a impedire ancora oggi di avere energia da fusione.

Previsioni migliori ma mai perfette

Una previsione esatta resta impossibile. Il moto dell’aria attorno a un velivolo si frantuma in vortici sempre più piccoli che interagiscono tra loro, e minime variazioni di vento o temperatura possono stravolgere lo scenario. Servirebbe un’immagine perfetta dell’atmosfera in ogni istante. L’apprendimento automatico però potrebbe avvicinare gli scienziati al traguardo, e l’annuncio di OpenAI di aver risolto il problema delle equazioni di Navier e Stokes suggerisce che i grandi modelli linguistici possano dare una mano. Per Murillo la turbolenza non è più un terreno riservato alle sole menti umane.

Del resto l’aviazione non ha bisogno di risolvere il problema alla radice, le basta capire quali condizioni lo provocano ed evitare quelle zone. La società di Tel Aviv SkyPath sfrutta gli iPad di bordo e i loro accelerometri per raccogliere e condividere dati anonimizzati tra aerei di compagnie diverse. Secondo l’amministratrice delegata Maya Shpak l’applicazione è installata su oltre 40.000 dispositivi e la usano diverse grandi compagnie, tra cui American. Incrociando questi dati con le previsioni meteo, l’intelligenza artificiale avvisa piloti ed equipaggi degli scossoni con 10 o 15 minuti di anticipo. Un pilota di nome Eric la considera utile ma ricorda che funziona solo se la adottano tutti, ed è per questo che rende al meglio nelle zone più trafficate. Cornman invita comunque alla prudenza, perché a breve termine non si arriverà né al 100% né al 90% e neppure all’80% di precisione predittiva.

Fonte: TecnoAndroid