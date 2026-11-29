Dopo un viaggio durato 8 anni, la sonda BepiColombo è finalmente arrivata a destinazione. Il prossimo 21 novembre si inserirà in orbita attorno a Mercurio e diventerà così la seconda missione nella storia a riuscire in un’impresa del genere. Un traguardo raggiunto dopo un percorso lunghissimo, fatto di numerosi passaggi ravvicinati e di una manovra particolarmente audace, che ha richiesto pazienza, precisione e una buona dose di sangue freddo da parte di chi ha seguito la missione da Terra.

Un viaggio da 6 miliardi di miglia

I numeri raccontano già molto. Per arrivare fin qui BepiColombo ha percorso circa 6 miliardi di miglia, cioè quasi 10 miliardi di chilometri. Una distanza enorme, soprattutto se si considera che Mercurio, in linea d’aria, non è certo il pianeta più lontano del Sistema Solare. Il punto è che nello spazio la strada più breve raramente coincide con quella praticabile. Raggiungere un corpo celeste e restargli accanto è molto diverso dal limitarsi a passargli vicino, e proprio questa differenza spiega un tragitto tanto lungo e tortuoso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Otto anni sono tanti, anche per gli standard dell’esplorazione spaziale. In questo arco di tempo la sonda ha accumulato una lunga serie di flyby, i passaggi ravvicinati con cui il veicolo spaziale ha progressivamente modellato la propria traiettoria. Ognuno di questi incontri ha rappresentato una tappa intermedia, un piccolo aggiustamento di rotta che ha avvicinato la missione al suo obiettivo finale. Una strategia che richiede calcoli accuratissimi e che non lascia molto margine all’errore.

La manovra decisiva e l’ingresso in orbita

Poi è arrivata la parte più delicata. Prima di poter raggiungere Mercurio la missione ha dovuto affrontare una manovra audace, uno di quei passaggi in cui tutto deve funzionare esattamente come previsto. Ed è andata bene. Dopo anni di attesa la sonda si trova ora nelle condizioni giuste per compiere l’ultimo passo del suo lungo viaggio.

Quel passo ha una data precisa. Il 21 novembre BepiColombo entrerà stabilmente in orbita attorno al pianeta più vicino al Sole. Non si tratta più di sfiorarlo per poi allontanarsi, come accaduto durante i sorvoli precedenti, ma di restargli accanto in modo continuativo. È proprio questa la differenza sostanziale tra osservare un pianeta di passaggio e studiarlo davvero da vicino, con calma e per un periodo prolungato.

Va detto che le missioni capaci di orbitare attorno a Mercurio si contano davvero sulle dita di una mano. Anzi, ne basta una sola per rappresentare l’intero elenco prima di questa. Raggiungere il piccolo pianeta e posizionarsi stabilmente intorno a lui è un’operazione complessa, ed è il motivo per cui un risultato del genere viene accolto come un evento di rilievo nell’ambito dell’esplorazione spaziale.

Il lungo percorso fatto di sorvoli, correzioni e attese trova quindi il suo compimento in una data ormai fissata. Con l’ingresso in orbita previsto per il 21 novembre, dopo 8 anni di viaggio e circa 6 miliardi di miglia percorse, BepiColombo diventerà la seconda missione di sempre a orbitare attorno a Mercurio.

Fonte: TecnoAndroid