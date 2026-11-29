Tra i tanti segreti nascosti in Grand Theft Auto 6 ne è stato scoperto uno che davvero pochi avrebbero potuto prevedere. Si tratta di un easter egg dedicato a Orietta Berti, la nota cantante italiana, finito all’interno di uno dei titoli più attesi e discussi del panorama videoludico. Una scoperta bizzarra, senza dubbio, che ha colto di sorpresa anche chi pensava di aver ormai visto un po’ di tutto quando si parla di omaggi e riferimenti nascosti nei videogiochi.

Il fatto che il gioco sia pieno di dettagli celati non è certo una novità. Ormai è chiaro a tutti che in GTA 6 si nascondono centinaia, se non addirittura migliaia, di piccoli segreti sparsi qua e là, pronti a essere stanati dai giocatori più curiosi e pazienti. Quello che nessuno si aspettava era di trovarci dentro un riferimento così vicino alla cultura pop di casa nostra.

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Un omaggio che nessuno si aspettava

Gli easter egg sono da sempre una sorta di firma per chi sviluppa videogiochi. Piccole chicche infilate nei posti più impensabili, spesso invisibili a un primo sguardo, che diventano una specie di caccia al tesoro per la community. In un’opera vasta come Grand Theft Auto 6 il numero di questi dettagli è enorme, e non sorprende che i giocatori passino ore a esplorare ogni angolo alla ricerca di qualcosa di nuovo da condividere.

Proprio per questo la presenza di un tributo a Orietta Berti ha qualcosa di spiazzante. Parliamo di un’artista profondamente legata alla musica italiana, un nome che per il pubblico del nostro Paese evoca immediatamente un certo immaginario, e che difficilmente si sarebbe associato a una saga come GTA. Eppure il riferimento c’è, ed è stato individuato all’interno del gioco. Era davvero difficile immaginare che tra quella montagna di contenuti nascosti potesse esserci spazio anche per lei.

La reazione più naturale, di fronte a una notizia del genere, è pensare a uno scherzo. Invece no, il segreto esiste davvero ed è stato portato alla luce, aggiungendosi alla lunga lista di curiosità che rendono il titolo così ricco di sorprese per chi ha voglia di scavare oltre la superficie.

La caccia ai segreti di GTA 6 continua

La scoperta legata alla cantante italiana conferma ancora una volta quanto GTA 6 sia stato costruito con un’attenzione maniacale per i dettagli. Ogni elemento sembra poter nascondere qualcosa, e i giocatori lo sanno bene. Basta un oggetto fuori posto, una scritta, un riferimento che stona leggermente con il contesto, e subito parte la corsa a capire di cosa si tratti.

È proprio questo meccanismo a tenere viva l’attenzione intorno al gioco. Con centinaia, forse migliaia di segreti disseminati nel mondo di gioco, la sensazione è che la lista delle scoperte sia destinata ad allungarsi parecchio. Alcune saranno prevedibili, legate magari a personaggi o temi già noti agli appassionati della serie. Altre, come questa, avranno il sapore dell’imprevisto più totale.

Per il pubblico italiano, in particolare, trovare un omaggio a Orietta Berti dentro Grand Theft Auto 6 ha un effetto curioso, quasi surreale. Un nome familiare, legato a canzoni e trasmissioni che molti conoscono bene, che spunta improvvisamente in un contesto lontanissimo. Ed è forse proprio questo contrasto a rendere il ritrovamento così simpatico da raccontare. Di certo il segreto dedicato alla celebre cantante è già entrato nella lista delle curiosità più strane mai scovate nel gioco, accanto alle tante altre chicche che la community continua a portare alla luce giorno dopo giorno.

Fonte: TecnoAndroid