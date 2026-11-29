Il microreattore nucleare Kaleidos di Radiant dovrebbe cominciare a uscire dalle linee di assemblaggio in California a partire dal 2028. L’azienda statunitense ha annunciato il 19 novembre l’ampliamento del proprio stabilimento di El Segundo, dove intende realizzare le prime unità destinate ai clienti, e nello stesso momento ha confermato il ruolo del sito di Oak Ridge, in Tennessee, che si occuperà della gestione del combustibile e della produzione su una scala decisamente più ampia. Si tratta di un reattore da 1 megawatt elettrico che, per dimensioni e configurazione, è stato progettato per viaggiare su un camion.

Proprio questo aspetto rende il progetto piuttosto particolare. Un impianto nucleare che si sposta su strada è una soluzione altamente portatile, e la possibilità di trasportarlo dove serve potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per alcuni tipi di impiego. Il concetto di fondo è semplice da capire anche per chi non mastica di ingegneria nucleare: invece di costruire una centrale sul posto, il reattore arriva già pronto.

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Lo stabilimento di El Segundo e i primi esemplari di Kaleidos

Sul sito californiano Radiant ha intenzione di investire oltre 100 milioni di dollari, cioè più di 85 milioni di euro circa. L’ampliamento aggiunge all’incirca 18.600 metri quadrati di superficie dedicata alla produzione e alla ricerca, spazi che dovrebbero consentire di lavorare su più unità in parallelo anziché su un esemplare alla volta. Non è un dettaglio da poco per un’azienda che punta a passare dalla fase sperimentale a quella commerciale.

El Segundo non è un nome nuovo nella storia di Kaleidos. Il primo esemplare del microreattore è stato costruito proprio lì e oggi si trova all’Idaho National Laboratory. Secondo i piani della società, tenere la linea di assemblaggio vicina agli ingegneri che hanno progettato il reattore dovrebbe accorciare parecchio i tempi necessari per correggere eventuali problemi emersi durante le prove. In pratica chi ha disegnato il sistema avrà la fabbrica a pochi passi, e questo dovrebbe rendere più rapido il dialogo tra progettazione e produzione.

Oak Ridge, il combustibile e la produzione su larga scala

Il secondo polo del progetto si trova in Tennessee, dove l’investimento previsto è di circa 280 milioni di dollari, all’incirca 240 milioni di euro. Il campus occupa quasi 33 ettari e rappresenta il tassello pensato per far crescere i volumi. Radiant conta di avviare le attività della struttura dedicata al combustibile nel 2027 e, una volta che l’impianto sarà pienamente operativo, stima di poter produrre centinaia di unità all’anno.

La strategia dell’azienda punta su un modello preciso. L’obiettivo è consegnare ai clienti reattori già preparati e sigillati in fabbrica, così da ridurre al minimo le operazioni da svolgere una volta giunti a destinazione. È una logica quasi industriale, lontana dall’immagine tradizionale dei grandi cantieri nucleari che richiedono anni di lavori sul posto, e si sposa bene con l’idea di un microreattore che si carica su un camion e parte.

Per quanto riguarda l’impianto di Oak Ridge, però, manca ancora un passaggio fondamentale. La domanda di licenza presentata alla Nuclear Regulatory Commission, l’autorità statunitense che regola il settore nucleare, è tuttora in fase di esame.

Fonte: TecnoAndroid