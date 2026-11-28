La ricarica in 5 minuti per le auto elettriche non è più soltanto una promessa da presentazione aziendale, almeno sulla carta. Una batteria allo stato solido sperimentale è riuscita a passare dal 10 all’80% di carica in circa cinque minuti, un risultato che a prima vista sembra spazzare via uno dei limiti più discussi della mobilità a batteria. C’è però una condizione precisa, anzi più d’una, che va considerata con attenzione prima di immaginare scenari da fantascienza nei parcheggi delle stazioni di servizio.

Il dato arriva da QuantumScape, che l’11 novembre 2026 ha presentato Osprey, una piattaforma tecnologica costruita attorno a un principio molto semplice da spiegare ma tutt’altro che semplice da realizzare. Al posto dell’elettrolita liquido usato nelle batterie di oggi, qui il materiale che consente agli ioni di litio di spostarsi è solido. Proprio questa differenza è il cuore dell’intero progetto.

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Cosa significa davvero il test di QuantumScape

Per capire la portata dell’annuncio conviene guardare ai dettagli, perché è lì che si nasconde la parte meno appariscente della notizia. Il risultato non è stato ottenuto su una batteria completa per auto, cioè su un pacco pronto da montare sotto il pianale di una vettura. Si tratta invece di un singolo elemento, una cella di prova sviluppata e analizzata in laboratorio. La differenza non è da poco, visto che una batteria destinata a un veicolo è composta da un insieme di celle che devono lavorare in modo coordinato.

Poi c’è la questione della temperatura. Il test è stato condotto a 80 °C, una condizione decisamente particolare rispetto a quelle in cui si trova normalmente un’auto in uso quotidiano. In altre parole il traguardo dei cinque minuti è stato raggiunto in un ambiente controllato e con parametri specifici, non durante una normale sosta alla colonnina. Questo non toglie valore all’esperimento, ma aiuta a collocarlo nella sua giusta dimensione, quella di una prova tecnica che dimostra un potenziale.

Il numero comunque resta interessante. Coprire il passaggio dal 10 all’80% significa recuperare la fascia di carica più utile nell’uso reale, quella che permette di ripartire con un’autonomia consistente. Ed è proprio su questo intervallo che si concentra l’attenzione quando si parla di tempi di rifornimento per i veicoli a batteria.

Perché l’elettrolita solido cambia le carte in tavola

Il punto centrale di Osprey sta tutto nell’elettrolita, il componente che fa da ponte agli ioni di litio durante la carica e la scarica. Nelle batterie diffuse attualmente questo materiale è liquido, mentre nella soluzione proposta da QuantumScape diventa solido. È questa scelta a dare il nome all’intera categoria delle batterie allo stato solido, una tecnologia su cui da tempo si concentrano molte aspettative nel settore automobilistico.

Detto questo, il passaggio dal banco di laboratorio alla strada richiede ancora diversi passi. Il fatto che il risultato sia stato misurato su una singola cella e a una temperatura elevata indica chiaramente quanto lavoro serva prima che questa tecnologia possa finire a bordo delle vetture in commercio. Bisognerà capire come si comporta un pacco intero e come cambiano le prestazioni in condizioni diverse da quelle della prova.

Il quadro attuale, insomma, è quello di una dimostrazione tecnica promettente ma circoscritta. QuantumScape ha mostrato che una cella allo stato solido può raggiungere l’80% di carica in circa cinque minuti partendo dal 10%, con un test eseguito a 80 °C su un elemento di laboratorio e non su una batteria completa destinata alle auto.

Fonte: TecnoAndroid