BMW non ha alcuna intenzione di adottare CarPlay Ultra, la piattaforma più ambiziosa che Apple abbia pensato per l’abitacolo delle automobili. La posizione del costruttore bavarese era già nota da tempo, ma ora arriva una spiegazione più dettagliata e il motivo principale riguarda la gestione dei dati degli utenti, che la casa tedesca preferisce custodire internamente per garantirne la massima sicurezza. Una scelta netta, che conferma una linea tracciata già lo scorso anno e che oggi viene ribadita senza troppi giri di parole.

Per capire meglio la vicenda bisogna fare un piccolo passo indietro. Il rifiuto di BMW non nasce in queste settimane e non è nemmeno una presa di posizione improvvisata. Già nel 2025 l’azienda aveva fatto sapere di considerare il progetto di Apple poco interessante, e i fatti successivi non sembrano averle fatto cambiare idea.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il giudizio di BMW su CarPlay Ultra: “non così entusiasmante”

Durante un evento stampa organizzato a settembre del 2025, a Stephan Durach, vicepresidente senior dello sviluppo UI/UX di BMW, era stato chiesto un parere su CarPlay Ultra. La risposta era stata piuttosto diretta. Secondo il dirigente, da quanto visto fino a quel momento la soluzione di Apple non risultava così entusiasmante. Durach aveva poi aggiunto che BMW dispone di schermi specifici e di una configurazione dei display studiata ad hoc, dicendosi completamente convinto che il sistema sviluppato dalla casa tedesca fosse molto più capace.

All’epoca quelle parole non avevano sorpreso più di tanto gli addetti ai lavori. Apple, infatti, non aveva mai indicato BMW tra i partner coinvolti nel progetto, per cui l’assenza del marchio bavarese dalla lista dei produttori compatibili era in qualche modo già nell’aria. Mancava però una motivazione più concreta, qualcosa che andasse oltre il semplice giudizio sulla qualità dell’interfaccia.

La questione dei dati e il futuro di CarPlay e Android Auto

Quella motivazione è arrivata in una nuova intervista rilasciata da Claudia Maier, responsabile della tecnologia digitale di BMW. Maier ha rafforzato la linea aziendale spiegando che la decisione di non abbracciare CarPlay Ultra dipende dalla volontà di mantenere i dati degli utenti all’interno dell’azienda. Si tratta, nelle sue parole, di una parte della filosofia del gruppo: l’obiettivo è conservare queste informazioni in casa per poterle proteggere nel modo più sicuro possibile. La manager non ha invece chiarito se BMW abbia effettivamente provato CarPlay Ultra su qualcuno dei suoi modelli.

C’è comunque una buona notizia per chi guida un’auto del marchio tedesco e non vuole rinunciare al proprio smartphone. Maier ha confermato che BMW non ha in programma di abbandonare il supporto al CarPlay tradizionale e ad Android Auto, a differenza di quanto deciso da GM. La spiegazione è semplice e piuttosto pragmatica: l’azienda non vuole imporre ai clienti l’obbligo di utilizzare esclusivamente il proprio sistema. In pratica il costruttore continua a puntare sulla sua piattaforma proprietaria per le funzioni più profonde del veicolo, lasciando però aperta la porta alle soluzioni di mirroring più diffuse.

CarPlay Ultra resta un’esclusiva di Aston Martin

Il rifiuto di BMW si inserisce in un quadro in cui CarPlay Ultra fatica ancora a diffondersi. Al momento la piattaforma è disponibile soltanto sulle vetture Aston Martin, e Apple non ha comunicato quando arriverà su altri modelli o su altri marchi. Una diffusione decisamente limitata, quindi, per un progetto che punta a prendere il controllo di gran parte degli schermi presenti in plancia.

A febbraio erano emerse indiscrezioni secondo cui CarPlay Ultra sarebbe dovuto approdare su almeno un nuovo modello importante del gruppo Hyundai/Kia nella seconda metà del 2026. Con l’anno ormai agli sgoccioli, però, non è affatto chiaro se quel debutto avverrà davvero entro la scadenza prevista oppure se slitterà più avanti.

Fonte: TecnoAndroid