Turtle Beach Recon 50X a 14,99€ su Amazon: sconto del 40%

Scendono a 14,99€ su Amazon le Turtle Beach Recon 50X, che di listino ne costano 24,99€: uno sconto del 40% che, tradotto in soldi veri, significa 10€ in meno alla cassa. Poco per un headset da gaming di un marchio che nel settore ha una storia lunga, e soprattutto poco per un prodotto che non chiede nulla in cambio se non un jack libero. Niente batterie da ricaricare, niente dongle da smarrire, niente procedure di associazione da ripetere ogni volta che si cambia dispositivo.

L’impostazione è quella vecchia scuola, e in questo caso è un complimento. Il collegamento avviene tramite un connettore analogico da 3,5 mm, quindi la logica è semplicissima: si infila il cavo, si gioca. La compatibilità copre Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, il che rende le cuffie una scelta comoda per chi nel corso della stessa serata passa dalla console al computer senza voler comprare due headset diversi.

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Come si collegano le Turtle Beach Recon 50X

Con il controller Xbox One più recente il collegamento è immediato, basta il jack. Sui controller Xbox meno recenti, invece, serve il controller audio per cuffie, che viene venduto separatamente e va quindi messo in conto se il pad in casa è di vecchia generazione. Per il resto la compatibilità dipende semplicemente dalla presenza della porta audio richiesta, senza altre variabili.

Il funzionamento cablato ha un vantaggio pratico che chi gioca conosce bene: non capita mai di ritrovarsi con le cuffie scariche dieci minuti prima di una partita. I comandi sono integrati direttamente sul padiglione e permettono di regolare il volume principale o di attivare il mute al volo, cosa piuttosto utile quando la chat vocale diventa affollata o quando qualcuno chiama dall’altra stanza.

Audio stereo e comfort nelle sessioni lunghe

Dentro ci sono driver al neodimio da 40 mm, dimensione che su questa fascia di prezzo non è affatto scontata. Il risultato è un suono stereo con alti abbastanza definiti e bassi presenti, sufficiente a separare dialoghi, colonna sonora ed effetti durante il gioco. Non si parla di soluzioni surround elaborate, ovviamente, ma di un ascolto pulito che fa il suo lavoro nelle situazioni di tutti i giorni.

Sul fronte comfort il design è over ear, quindi i padiglioni avvolgono completamente l’orecchio invece di appoggiarsi sopra, e i cuscinetti sono in finta pelle morbida. La struttura resta leggera, dettaglio che pesa parecchio quando le sessioni si allungano oltre l’ora. È un approccio diverso rispetto ai comuni auricolari, decisamente più adatto al gaming prolungato.

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Un primo headset multipiattaforma senza complicazioni

Il senso di queste cuffie gaming sta tutto nell’essenzialità. Chi cerca un modello semplice per giocare, seguire la chat vocale e spostarsi rapidamente tra console e PC trova qui quello che serve, senza funzioni superflue che gonfiano il prezzo. Rappresentano anche una porta d’ingresso economica nel catalogo Turtle Beach, per chi vuole capire come si sta con un headset dedicato prima di eventualmente salire di categoria. Il taglio del 40% porta un marchio conosciuto nella fascia dei 15€, con 10€ risparmiati rispetto al listino. Un rapporto tra spesa e sostanza che raramente si trova su prodotti dotati di driver da 40 mm e struttura over ear.

Sul fronte delle domande più frequenti, il prezzo attuale delle Recon 50X su Amazon è appunto di 14,99€ contro i 24,99€ di listino. Il consiglio d’acquisto riguarda soprattutto chi vuole cuffie cablate ed economiche da abbinare a Xbox One, PS4, Nintendo Switch o PC, in particolare come primo headset multipiattaforma. E sì, con lo sconto del 40% attivo il momento è quello giusto, perché lo stesso prodotto a listino pieno gioca in un’altra fascia di mercato.