Le truffe online ai danni degli anziani partono spesso da un dettaglio banale, come una finestra a comparsa sullo schermo del computer. È quello che è successo a Jane Isay, ex editor di libri che a 81 anni lavorava e viveva in piena autonomia. Una voce senza volto la avvertiva di un problema sul suo conto bancario e le forniva un numero da chiamare. Lei lo ha composto, senza pensarci troppo.

Dall’altra parte un uomo le ha spiegato che qualcuno stava per sottrarle EUR 31.943, circa 30.000 euro, e che doveva ritirare subito il denaro. “Loro” lo avrebbero custodito al sicuro. L’indicazione era chiara. Ovvero non contattare la banca, ormai finita nelle mani dei “ladri”. Isay, che si è sempre ritenuta una persona piuttosto sveglia, racconta di essere stata ingannata completamente. È passata anche da due filiali perché la prima non aveva abbastanza contanti.

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Nella seconda però il cassiere capo era già stato allertato e le ha fatto cenno di avvicinarsi. Le ha chiesto se il cellulare fosse ancora acceso, e lo era, perché il truffatore voleva continuare a dare istruzioni. Poi le ha passato un biglietto per avvisarla dell’inganno, invitarla a non dire nulla e informarla che la polizia era già stata chiamata. Quel giorno Isay era la terza vittima dello stesso schema, e una donna prima di lei aveva perso i risparmi di una vita. Il suo commento, a distanza di tempo, è che si è sentita stupida.

Truffe online agli anziani: numeri in crescita e un cervello che cambia

Si stima che lo sfruttamento finanziario colpisca tra il 5% e il 17% delle persone sopra i 60 anni. Negli Stati Uniti i dati dell’FBI e della Federal Trade Commission mostrano che i reati economici contro gli over 60 sono passati da circa 500 milioni di euro nel 2020 a una cifra compresa tra 2 e 4,3 miliardi di euro nel 2024. Nel 2025 la corsa non si è fermata.

Le perdite segnalate all’FBI hanno toccato quasi 6,7 miliardi di euro, mentre un nuovo rapporto della FTC ipotizza che gli anziani abbiano perso fino a 103 miliardi di euro in un solo anno. E probabilmente il quadro reale è peggiore, visto che la maggior parte dei casi non viene denunciata, soprattutto quando il colpevole è un familiare. C’è poi un aspetto amaro, perché chi è avanti con l’età tende a perdere somme più alte e spesso non ha più anni di lavoro davanti per rimettere insieme i risparmi.

Secondo Duke Han, neuropsicologo dell’Università della California del Sud, entrano in gioco diversi fattori di rischio. Negli anziani possono comparire cambiamenti cerebrali molto sottili nelle aree che servono a immaginare le conseguenze o a valutare il giusto valore delle cose. Anche un lieve declino di queste funzioni, spiega, può rendere qualcuno più esposto a un raggiro.

Le leve psicologiche usate dai truffatori

Gli anziani non vengono presi di mira più spesso di altre fasce d’età, osserva Peter Lichtenberg della Wayne State University, ma vengono avvicinati in modo diverso. I test di laboratorio condotti da Natalie Ebner dell’Università della Florida confermano che alcune tecniche di persuasione come la simpatia, cioè trovare interessi comuni, e la reciprocità, ovvero offrire prima qualcosa gratis, funzionano meglio con loro. In una mail fraudolenta il truffatore può fingere di avere un animale domestico, oppure regalare un opuscolo scaricabile per spingere a cliccare su un link che installa un virus. Ci sono poi la scarsità, con offerte d’investimento irripetibili, e l’autorità, sfruttata da finte agenzie governative per ottenere dati personali.

Ebner chiama in causa anche l’insula anteriore, un’area che aiuta a integrare le informazioni nuove con quelle già note e a valutare il rischio. I suoi cambiamenti possono iniziare già alla fine della mezza età. Le persone anziane tendono inoltre a restare aggrappate a informazioni familiari anche quando si rivelano false, e il buon umore, per quanto sembri strano, può abbassare lo spirito critico. Uno studio del 2025 basato su giochi ha mostrato che gli anziani tornavano a fidarsi di chi si era comportato male, mentre i più giovani imparavano a evitarlo.

Han, in uno studio del 2020 con risonanze magnetiche su 16 vittime di 50 anni o più confrontate con 16 persone mai truffate, ha individuato differenze nelle connessioni di ippocampo, insula e corteccia frontale mediale. Alcune vittime però non mostravano alcuna alterazione. Tra i partecipanti ci sono medici e avvocati perfettamente lucidi, caduti magari per isolamento sociale o per schemi particolarmente ben costruiti. E le età più esposte sono entrambe le estremità della vita adulta: i giovani cadono nelle trappole legate ai social e al gioco d’azzardo, gli anziani in quelle che arrivano per posta, telefono o messaggio e fanno leva sulla cortesia imparata in una vita intera.

Fonte: TecnoAndroid