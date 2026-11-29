Nel panorama delle elaborazioni italiane è difficile trovare qualcosa di simile alla Fiat Panda 6×6 nata in provincia di Lecco per iniziativa di Federico Bonomelli. Si tratta di un esemplare unico al mondo che trasforma la Panda 4×4 in un fuoristrada a sei ruote motrici spinto da un motore sovralimentato. La prima serie dell’utilitaria torinese si era già conquistata la fama di arrampicatrice instancabile, tanto che nel 1986 perfino Gianni Agnelli volle una Trekking personalizzata per muoversi sulla neve di St. Moritz. Questo progetto però porta tutto su un piano meccanico decisamente diverso.

Dietro l’operazione c’è anche il bagaglio di Mako Shark, l’azienda che Bonomelli guida insieme alla famiglia e che dal 1985 lavora i materiali compositi. Partita con componenti in vetroresina per motociclette, l’impresa è arrivata a trattare carbonio, Kevlar e fibre sintetiche ad altissime prestazioni meccaniche e termiche. Oggi occupa circa 7.000 metri quadrati, di cui 2.600 coperti, con una cinquantina di dipendenti. Le forniture vanno dalla difesa alle blindature, dalla nautica alle apparecchiature medicali, con in più un brevetto per un asciugacapelli e componenti preimpregnati polimerizzati in autoclave e sotto pressa destinati a diverse scuderie di Formula 1.

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Un omaggio al padre e un precedente degli anni Ottanta

La storia di questa Panda a tre assi parte dalla Panda 4×4 che il padre di Bonomelli usava tutti i giorni. Dopo la sua scomparsa, Federico ha deciso di rimettere mano proprio a quella vettura per regalarle una seconda vita, lasciando nell’abitacolo alcuni oggetti personali del genitore come gli occhiali e i guanti da guida. La passione per le auto compatte di carattere e per il fuoristrada lo accompagna da sempre. In garage tiene una Fiat Abarth 750 con un passato agonistico e oltre trent’anni fa aveva convertito un mezzo militare Volvo all’uso civile. L’idea dei tre assi arriva però dalle Range Rover a sei ruote, veicoli che avevano colpito molto suo padre.

Va detto che nella storia del modello un caso simile c’era già stato, sempre nel 1986. Horst Koch, concessionario Lancia, Fiat e Ferrari, aveva realizzato la Panda KK, sigla di Koch Klassik, un furgoncino a sei ruote omologato per la strada. Lì era stata eliminata la parte posteriore superiore della carrozzeria per ricavare un cassone rinforzato da un rollbar e sostenuto da un terzo asse. Sotto il cofano però restava un piccolo motore da appena 45 CV con prestazioni piuttosto modeste. Il lavoro fatto in Lombardia poggia invece su una base tecnica molto più ambiziosa.

Due scocche, tanto carbonio e il cuore dell’A112 Abarth

Per ottenere il passo necessario ad accogliere il terzo asse, Bonomelli ha tagliato e unito due Fiat Panda 4×4. Fino alle portiere la sagoma resta quella originale, poi la vettura si allunga e diventa un vero pickup con cassone. Le carreggiate sono state riviste e i parafanghi allargati più dei lamierati di serie per coprire le ruote aggiuntive, montate su cerchi disegnati apposta. L’esperienza nei compositi si vede eccome. Il cofano è in fibra di carbonio, abbinato a grandi prese d’aria, cerchi rossi e una verniciatura grigio opaco di tipo antiradar nata per i veicoli militari speciali. Dentro trovano posto sedili avvolgenti OMP con scocche lavorate e inserti in carbonio, mentre la plancia conserva la strumentazione originale ma guadagna un rivestimento superiore in Alcantara.

Le modifiche più importanti stanno sotto la scocca, dove tutti e tre gli assi sono davvero motrici. Bonomelli ha cominciato dal motore e da un differenziale autobloccante, per poi aggiungere il terzo asse e riprogettare la trasmissione. Al retrotreno lavora un unico differenziale che manda la coppia ai due assi posteriori con una trasmissione a catena e due bilancieri per lato, evitando così di montare due differenziali posteriori indipendenti. Anche l’assetto è cambiato, con un’altezza da terra di circa 10 centimetri superiore a quella di una Panda 4×4 di serie.

Telaio allungato e nuova meccanica hanno ovviamente fatto lievitare il peso, che potrebbe superare di circa 400 kg quello del modello di partenza. Per gestire la massa extra il propulsore originale ha ceduto il posto al quattro cilindri da 1.050 cm³ dell’Autobianchi A112 Abarth con compressore volumetrico, un simbolo delle piccole sportive italiane degli anni Settanta e Ottanta capace di dare la spinta giusta alle sei ruote. Non a caso questa Fiat Panda 6×6 è diventata una delle presenze più fotografate al raduno Panda di Pandino.

Fonte: TecnoAndroid