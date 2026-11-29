Tesla ha rilasciato un aggiornamento importante per il suo sistema Full Self Driving e la novità che salta subito all’occhio riguarda lo schermo centrale. Con FSD v15 la visualizzazione della guida cambia completamente volto e l’auto sembra muoversi dentro un videogioco, circondata da un ambiente che riproduce fedelmente la realtà. Non si tratta però solo di estetica, perché il pacchetto porta con sé anche diverse funzioni dedicate alla sicurezza.

Grazie alla potenza dei computer di bordo e a tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, la vettura viene ora mostrata sul display all’interno di uno scenario realistico, ben lontano dall’animazione piuttosto semplice delle versioni precedenti. Il salto rispetto al passato è evidente già a un primo sguardo. Veicoli e pedoni compaiono in tempo reale, mentre edifici, alberi e cartelli stradali vengono rappresentati in modo credibile attorno all’auto.

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Tesla FSD v15 View: Really bella da vedere ma ancora acerba

Tesla ha battezzato questa nuova interfaccia Reality View. Tra le sue caratteristiche ci sono frecce in stile realtà virtuale che indicano le svolte in arrivo, un aiuto visivo piuttosto intuitivo per chi segue il percorso sullo schermo. Il sistema però non è perfetto. Essendo molto più complesso della vecchia grafica, sembra rispondere con meno prontezza ai tocchi e agli scorrimenti sul touchscreen.

C’è poi la questione dei dettagli più piccoli, che la nuova visualizzazione non riesce sempre a cogliere bene. Cordoli e linee della carreggiata a volte appaiono deformati o sembrano spostarsi da un momento all’altro. Va detto comunque che questa è soltanto la prima versione di Reality View e con il proseguire dello sviluppo dovrebbe migliorare nel tempo.

Più sicurezza, almeno secondo Tesla

La grafica rinnovata non è l’unica novità di FSD v15. Gli indicatori di direzione, per esempio, ora sono più silenziosi. La casa americana sostiene inoltre che il nuovo software gestisca le situazioni critiche 25 volte meglio rispetto a prima. Come accade spesso con il costruttore di auto elettriche, però, non è stato spiegato in che modo si sia arrivati a questo dato né quali modifiche concrete abbiano reso possibile un simile salto.

Stando all’azienda, le vetture equipaggiate con l’ultimo aggiornamento condividono una rete neurale unificata con il Robotaxi e risultano 9 volte più sicure di un guidatore umano. Migliorano anche il rilevamento dei detriti sulla strada e la capacità di evitare le buche, oltre alla possibilità di aggirare i tratti allagati. Accanto a queste funzioni il pacchetto introduce una navigazione più efficace, un sistema potenziato per scegliere dove parcheggiare e un monitoraggio del conducente più evoluto, capace di funzionare anche quando chi guida indossa cappello e occhiali da sole.

L’auto rallenta da sola davanti agli autovelox

Per molti automobilisti la funzione più comoda potrebbe essere Speed Camera Slowdown. Il principio è semplice, perché la macchina è progettata per ridurre automaticamente la velocità quando individua un autovelox lungo il tragitto, senza che sia necessario l’intervento di chi siede al volante.

Una novità tutt’altro che secondaria, se si considera una recente analisi condotta in Belgio secondo cui il sistema di guida autonoma tende a superare i limiti. Durante un test sulla sicurezza durato tre giorni, una Tesla con Full Self Driving v14.2.2.6 ha oltrepassato il limite di 19 miglia orarie, circa 30 km/h, su alcune strade per più della metà del tempo.

Fonte: TecnoAndroid