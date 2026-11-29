Un gruppo di appassionati non molla la presa sulla saga horror di Konami e, a pochi giorni dall’arrivo di un nuovo port PC nativo del primo capitolo, tocca adesso a Silent Hill 3 ricevere un restauro ambizioso nato dalla community. Si chiama Silent Hill 3: Definitive Edition ed è un remaster amatoriale che ridà vita alla versione PC del 2003 grazie alla ricompilazione statica, a un ambiente nativo a 64 bit basato su DirectX 12 e a una serie di tecnologie grafiche moderne decisamente corposa.

Silent Hill 3: Ray tracing, DLSS e FSR per un classico di 23 anni

Dietro il progetto c’è heather.masonn, che punta a svecchiare il datato port PC di Silent Hill 3 senza costringere i giocatori a installare una manciata di mod separate. L’approccio scelto è piuttosto interessante perché non si appoggia a un semplice wrapper per le API grafiche. Il lavoro sfrutta invece la ricompilazione statica, che traduce il codice macchina x86 del gioco originale in codice C, poi compilabile in un eseguibile Windows nativo a 64 bit.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Secondo lo sviluppatore, la Definitive Edition offre già adesso un pacchetto di funzioni che fa una certa impressione. Si parte dal supporto nativo a Windows a 64 bit e a DirectX 12, con frame rate elevati e senza alcun limite, oltre al formato widescreen nativo. Sul fronte NVIDIA arrivano DLSS Super Resolution e DLAA, Reflex Low Latency e Frame Generation, mentre chi monta schede AMD può contare su upscaling FSR e relativa generazione dei fotogrammi. Ci sono poi ombre, occlusione ambientale e riflessi in ray tracing tramite DXR, tutti opzionali, una telecamera alle spalle del personaggio da attivare a piacimento e un’interfaccia ridisegnata con elementi grafici e schermate iniziali in alta risoluzione. La documentazione tecnica cita anche l’impiego dello Streamline SDK di NVIDIA e del FidelityFX SDK di AMD.

Un dettaglio che farà piacere ai nostalgici riguarda proprio la visuale. Nessuno viene obbligato a vivere l’incubo in chiave moderna, dato che il gioco mantiene di base il suo storico sistema di telecamere e la prospettiva ravvicinata in terza persona si attiva soltanto dal menu delle opzioni. Lo stesso discorso vale per l’interfaccia rinnovata, anch’essa facoltativa, così i puristi possono conservare la presentazione originale del 2003.

Gratis, open source e con Linux in arrivo

Il remaster di Silent Hill 3 è scaricabile gratuitamente dalla sezione release del repository ufficiale, con il codice sorgente distribuito sotto licenza GPL 3.0. L’installer autonomo pesa circa 106 MB e richiede una copia legalmente ottenuta della versione PC originale del 2003. Lo sviluppatore precisa che il pacchetto non contiene file di gioco protetti da copyright di Konami e applica le modifiche necessarie in locale, preservando gli asset già presenti e i salvataggi.

Per far girare il tutto serve un’installazione a 64 bit di Windows 10 o Windows 11, una GPU compatibile con DirectX 12 (con supporto DXR se si vuole il ray tracing) e il pacchetto Microsoft Visual C++ Redistributable x64 nelle versioni dal 2015 al 2022. Il supporto a Linux è previsto per le prossime settimane.

Bisogna comunque ricordare che il progetto è ancora in beta pubblica. I primi utenti hanno segnalato bug legati al movimento e qualche problema di prestazioni, e lo sviluppatore ha già pubblicato un aggiornamento che sistema alcuni inconvenienti con i controller. Tra i recenti port PC nativi di Silent Hill e di P.T. e ora questa ambiziosa modernizzazione del terzo capitolo, i fan della serie survival horror di Konami stanno assistendo a una vera ondata di iniziative di preservazione portate avanti dalla community.

Fonte: TecnoAndroid