Volkswagen amplia la famiglia del suo SUV elettrico più compatto e presenta la ID. Cross R Line, un allestimento che di solito si limita a un pacchetto estetico sportivo con una dotazione generosa, ma che in questo caso porta con sé anche la possibilità di scegliere un motore molto più muscoloso. Si tratta infatti della stessa unità da 223 CV montata sulla ID. Polo GTI, la piccola sportiva a batteria della casa di Wolfsburg. La ID. Cross aveva debuttato a luglio come sorella rialzata della nuova ID. Polo e ora, con questa versione, si posiziona al vertice della gamma.

Dal punto di vista estetico la differenza si nota subito. La ID. Cross R Line adotta un kit carrozzeria ridisegnato e cerchi inediti. Il paraurti anteriore rinuncia alla piastra paramotore decorativa in favore di prese d’aria dal taglio più sportivo e di luci diurne verticali, incorniciate da finiture in nero lucido. Lateralmente sparisce una parte dei rivestimenti in plastica, mentre arrivano le calotte degli specchietti color antracite, i loghi R sui parafanghi anteriori e un nuovo set di cerchi in lega da 19 pollici con cinque razze doppie. Al posteriore cambia poco, giusto un paraurti leggermente più grintoso, anche perché il modello standard poteva già contare su uno spoiler integrato.

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Essendo l’allestimento di punta, la dotazione di serie è piuttosto ricca. Ci sono i fari a matrice di LED IQ.Light, il cruise control adattivo, la telecamera posteriore, i sedili sportivi comfort e l’illuminazione ambientale interattiva. Non mancano il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici con quadranti in stile retrò ispirati alla Golf e lo schermo centrale dell’infotainment da 12,9 pollici.

Due motorizzazioni, una con il cuore della ID. Polo GTI

Le opzioni meccaniche previste sono due. La versione d’accesso monta un motore elettrico da 133 CV (99 kW) abbinato alla batteria più piccola da 37 kWh, che garantisce un’autonomia di 314 km nel ciclo WLTP. L’alternativa più interessante prende in prestito la componentistica della ID. Polo GTI, con cui condivide la base meccanica. Il motore eroga 223 CV (166 kW) ed è alimentato da un accumulatore più capiente da 52 kWh. Secondo i dati dichiarati dalla casa tedesca, il piccolo SUV passa da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, raggiunge una velocità massima di 175 km/h e percorre fino a 428 km con una ricarica.

La variante più potente porta in dote anche una serie di affinamenti dinamici. Spiccano il bloccaggio del differenziale anteriore a controllo elettronico, un assetto ribassato di 15 mm, le sospensioni adattive DCC e lo sterzo progressivo. Ai profili di guida Eco, Comfort, Sport e Individual si aggiunge poi la modalità Traction.

Praticità, traino e prezzi in Germania

Chi sceglie la batteria da 52 kWh può richiedere come optional il gancio di traino, omologato per rimorchi fino a 1.200 kg e con un carico verticale massimo di 75 kg. Il bagagliaio offre 475 litri di capacità, affiancati da un piccolo vano anteriore da 25 litri pensato per riporre i cavi di ricarica.

La ID. Cross R Line da 133 CV è già ordinabile in Germania con un listino che parte da 37.225 euro. La versione più spinta, quella con la stessa potenza della GTI, arriverà invece a marzo 2027 e avrà un cartellino ancora più impegnativo. Con ogni probabilità supererà i 38.995 euro richiesti per la ID. Polo GTI, avvicinandosi ai 42.695 euro della più grande ID. Tiguan sullo stesso mercato.

Fonte: TecnoAndroid