Truffe crypto, smantellata rete ucraina: 4,3 milioni rubati

Le autorità ucraine hanno smantellato una rete di truffe crypto che, attraverso una serie di call center, è riuscita a sottrarre oltre 4,3 milioni di euro a ignari risparmiatori. Quattro persone sono state arrestate, tra cui il presunto capo dell’organizzazione, al termine di un’indagine che ha visto la polizia di Kiev lavorare fianco a fianco con le forze dell’ordine tedesche.

Il meccanismo è quello ormai tristemente noto come romance baiting o pig butchering, letteralmente “macellazione del maiale”. I criminali agganciano le vittime sui social network, sui siti di incontri e nelle app di messaggistica, costruiscono un rapporto di fiducia e poi le convincono a investire in schemi finanziari del tutto fasulli. Il denaro naturalmente non viene mai investito come promesso ma finisce dritto nelle tasche dei truffatori.

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Come funzionava la truffa dei falsi investimenti

All’inchiesta hanno partecipato il Dipartimento di Polizia Informatica dell’Ucraina, il Dipartimento investigativo centrale della Polizia nazionale ucraina e le autorità tedesche. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati sfruttavano telefonate e chat per conquistare la fiducia delle vittime con tecniche di ingegneria sociale. Una volta abbassate le difese, le spingevano a puntare i propri risparmi su criptovalute, azioni e altri strumenti finanziari tramite piattaforme di trading online create apposta per ingannare.

Il gruppo prendeva di mira potenziali bersagli in tutta l’Unione Europea. A pagare il prezzo più alto sono stati 135 cittadini tedeschi, che complessivamente hanno perso più di 4,3 milioni di euro.

La polizia informatica ucraina ha spiegato che i membri dell’organizzazione assistevano le vittime nell’apertura di conti sugli exchange di criptovalute, le guidavano nell’acquisto di asset digitali e poi facevano in modo che questi venissero trasferiti su conti controllati dalla banda. In alcuni casi i sospettati riuscivano persino ad accedere direttamente ai conti di home banking delle persone raggirate.

Il passaggio successivo serviva a far perdere le tracce dei soldi. I proventi illeciti venivano spostati attraverso conti bancari, piattaforme di scambio e portafogli di transito, quindi convertiti e spartiti tra i componenti del gruppo criminale.

Perquisizioni, arresti e sequestri in quattro regioni

La svolta è arrivata dopo due tornate di perquisizioni condotte ad agosto e settembre nelle regioni di Kiev, Vinnytsia, Zaporizhzhia e Ivano Frankivsk. Gli agenti hanno fermato quattro membri della rete, cioè il leader e tre complici.

Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 80.000 euro in contanti e quasi 600.000 grivnie ucraine, pari a circa 11.000 euro. Nel bottino recuperato dagli inquirenti figurano anche wallet hardware per criptovalute, telefoni cellulari, schede SIM, attrezzature informatiche e altro materiale probatorio.

I quattro arrestati si trovano ora in custodia cautelare. Se riconosciuti colpevoli rischiano fino a 12 anni di carcere per le accuse di frode, oltre che per aver creato, diretto e preso parte a un’organizzazione criminale.

Non si tratta di un caso isolato. A dicembre le forze dell’ordine europee avevano già messo fuori gioco un’altra rete fraudolenta che gestiva call center in Ucraina e che aveva sottratto agli europei oltre 10 milioni di euro. Più di recente, ad agosto, le autorità ucraine hanno chiuso 94 call center fraudolenti che attiravano le persone in finti investimenti o cercavano di mettere le mani sui loro conti bancari.

Fonte: TecnoAndroid