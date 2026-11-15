Game of Thrones, perché gli Estranei risparmiarono Samwell Tarly?

Tra i tanti enigmi lasciati in sospeso da Game of Thrones, ce n’è uno che i fan si portano dietro fin dalla seconda stagione e che oggi potrebbe finalmente trovare una spiegazione. Riguarda gli Estranei e una scelta che, a guardarla bene, non ha mai avuto troppo senso: quella di lasciare in vita Samwell Tarly. Un dettaglio che per molti spettatori è rimasto lì, sospeso, come una piccola crepa nella logica di una serie che sulla coerenza dei suoi mondi ha costruito gran parte del proprio successo.

Il punto è proprio questo. In una saga dove nessuno è davvero al sicuro e dove i personaggi cadono senza preavviso, vedere qualcuno sopravvivere a un incontro del genere fa sorgere più di un dubbio. Ed è normale che il pubblico se lo sia chiesto per anni.

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Il mistero di Samwell Tarly e degli Estranei

Quello tra Sam e le creature venute dal gelo resta uno degli incontri più inquietanti mai visti nella serie. Non tanto per ciò che accade, quanto per ciò che invece non accade. Gli Estranei vengono raccontati come esseri spietati, quasi privi di qualunque esitazione, guidati da un unico scopo che non lascia spazio a eccezioni: spazzare via ogni forma di vita. Nessuna trattativa e nessuna pietà apparente.

Ecco perché il risparmio di Samwell Tarly continua a sembrare così strano. Se l’obiettivo di queste creature è davvero cancellare tutto ciò che respira, che senso ha passare oltre davanti a un ragazzo indifeso? È una domanda semplice, quasi banale nella sua formulazione, eppure capace di resistere per stagioni intere senza ricevere una risposta chiara.

Per molto tempo il dubbio è rimasto tale. Qualcuno lo ha liquidato come una semplice esigenza di trama, altri ci hanno visto un indizio mai sviluppato fino in fondo. Di certo non è passato inosservato.

Una possibile spiegazione dopo anni di domande

Adesso però le cose potrebbero cambiare. Attorno a questo mistero sembra essersi fatta strada una possibile chiave di lettura, capace di dare un senso a quella scena che per tanti appassionati di Game of Thrones era rimasta un piccolo buco narrativo. Il condizionale resta d’obbligo, visto che si parla di una spiegazione plausibile e non di una conferma ufficiale arrivata dagli autori.

Ed è forse proprio questo il bello. Una serie come quella tratta dall’universo di Westeros vive anche di queste zone d’ombra, di dettagli che spingono il pubblico a tornare indietro, a rivedere episodi già visti, a cercare segnali nascosti tra un dialogo e un silenzio. La vicenda di Sam e degli Estranei rientra perfettamente in questa categoria: un momento breve, apparentemente secondario, che però ha alimentato discussioni lunghissime.

A rendere il tutto ancora più curioso c’è il contrasto con la natura stessa di queste creature. Parliamo di nemici che la serie dipinge come la minaccia definitiva, qualcosa di più grande delle guerre tra casate e delle lotte per il Trono di Spade. Proprio per questo la sopravvivenza di un personaggio come Sam ha sempre stonato un po’. Non era il guerriero più forte né il più abile con la spada, eppure è uscito vivo da una situazione che avrebbe dovuto travolgerlo.

La domanda di partenza, quindi, rimane la stessa che il pubblico si pone dalla seconda stagione: per quale motivo gli Estranei, creature che sembrano avere un solo obiettivo, cioè cancellare ogni forma di vita, decisero di risparmiare Samwell Tarly? Oggi, a differenza di prima, su quel quesito esiste almeno una possibile spiegazione.

Fonte: TecnoAndroid