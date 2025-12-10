TriFold smartphone: Xiaomi prepara il suo primo modello con schermo a tre

Il settore dei pieghevoli si sta muovendo rapidamente verso soluzioni sempre più complesse, e tra queste rientra il formato TriFold, caratterizzato da uno schermo che si ripiega in tre sezioni. Dopo Samsung, che ha mostrato il suo primo modello con doppia piega, e Huawei, che ha aperto la strada nel 2023 con il Mate XT, ora anche Xiaomi sembra pronta a entrare in questa categoria emergente.

Un nuovo dispositivo del brand cinese è infatti comparso nella certificazione della GSMA, identificato con il numero di modello 2608BPX34C. Nessun dettaglio hardware accompagna la registrazione, ma diverse fonti del settore ritengono che si tratti del futuro Xiaomi MIX TriFold, il primo tri-fold dell’azienda.

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Prime indiscrezioni su design e altri pieghevoli in arrivo

Il presunto Xiaomi MIX TriFold dovrebbe adottare un modulo fotografico orizzontale con tre sensori posteriori. Sul fronte, invece, il display principale sarebbe ripiegabile verso l’interno, una scelta progettuale che richiama da vicino il design del Mate XT Ultimate di Huawei, uno dei pochi dispositivi tri-fold già concretamente presentati.

Accanto a questo progetto, Xiaomi avrebbe in sviluppo altri due pieghevoli: Xiaomi 17 Fold e Xiaomi MIX Flip 3. Secondo le tempistiche riportate, questi modelli potrebbero arrivare nel primo trimestre del 2026, mentre il debutto del tri-fold del marchio sarebbe previsto nel terzo trimestre dello stesso anno. Il calendario suggerisce un anno particolarmente intenso per il produttore, che sembra voler ampliare la gamma pieghevole per presidiare ogni segmento.

Una possibile svolta per la strategia del brand

Resta da chiarire se il futuro tri-fold verrà commercializzato a livello globale o resterà confinato al mercato cinese nelle prime fasi. Ciò che emerge con certezza è l’importanza strategica del progetto: un tri-fold rappresenta un salto tecnologico significativo e posizionerebbe Xiaomi tra i pochi produttori capaci di competere in un formato ancora sperimentale ma destinato a crescere.

La presenza nella certificazione GSMA conferma che lo sviluppo è ormai a uno stadio avanzato, e l’arrivo sul mercato nel 2026 potrebbe segnare una nuova fase per i pieghevoli del marchio, ampliando ulteriormente la sua offerta nel segmento premium.