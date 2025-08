Xiaomi Mix Flip 3: connettività satellitare in arrivo

Quando si parla di dispositivi pieghevoli, ormai un nome che sicuramente viene in mente a tutti quanti è quello di Xiaomi, la società infatti da diverso tempo si è gettata all’interno di questo mercato decisamente ricco di concorrenza con i suoi dispositivi Mix Flip, secondo le ultime indiscrezioni sembra che la società cinese sia intenzionata a integrare la tecnologia di comunicazione satellitare anche nella prossima generazione del device, la terza generazione infatti sarà disponibile anche in una variante dotata di tale connettività.

Tecnologia in fase di espansione

Il dispositivo in questione non sarà l’unico su cui arriverà questa tecnologia dal momento che anche il prossimo Red minute 15 Pro plus dovrebbe offrirla a sua volta, tuttavia questa tecnologia in precedenza era riservata solamente a dispositivi top di gamma anche all’interno della fascia dei device pieghevoli, la comunicazione satellitare, ricordiamo, permette di inviare e ricevere i messaggi di testo anche in aree remote o isolate del pianeta completamente prive di rete cellulare, rappresentando uno strumento importante in situazioni di emergenza, trattandosi di un’opzione decisamente d’elite si tratta di un passo fondamentale assistere al suo arrivo anche su device di fascia leggermente inferiore.

Secondo recettive voci di corridoio dunque il dispositivo pieghevole sarebbe in fase di sviluppo in due versioni distinte riconoscibili dei numeri di modello di cui uno standard è appunto uno dedicato alla variante dotata di modulo satellitare, ciò lascia intendere come la società stia valutando il tutto per offrire questa opzione, solo a coloro che effettivamente ne hanno una reale necessità, permettendo, dunque una scelta più consapevole sicuramente per ragioni legate al prezzo, è altamente probabile infatti che il dispositivo con il modulo satellitare possa avere un prezzo leggermente più elevato.

Non rimane dunque che attendere ulteriori indiscrezioni che possano confermare questa introduzione oppure smentirla, i trend più moderni lasciano intendere che molto probabilmente arriverà.