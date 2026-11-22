Uno studio dell’Università di Otago ha rivelato un curioso paradosso che riguarda i pinguini dal ciuffo eretto, una delle specie neozelandesi meno conosciute e oggi considerata in pericolo. Questi uccelli si riproducono soltanto in due remoti arcipelaghi, eppure le loro popolazioni stanno vivendo destini opposti. Una è rimasta stabile per almeno 25 anni, mentre l’altra è calata di oltre il 40% negli ultimi tre decenni. La ricerca è stata guidata dal dottor Thomas Mattern del Tawaki Project, che riunisce scienziati dei dipartimenti di Zoologia e Scienze Marine dell’ateneo, in collaborazione con l’Antarctic Research Trust e il Global Penguin Society.

I droni ribaltano un’idea consolidata

I pinguini dal ciuffo eretto nidificano esclusivamente sulle isole Bounty e sulle Antipodi, due gruppi isolati che si trovano a circa 800 chilometri a sudest dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. Per capire quanti esemplari restino davvero, tra il 2022 e il 2024 i ricercatori hanno condotto ampi rilievi con i droni, fotografando e contando ogni colonia riproduttiva. Ne è uscito il primo censimento completo dell’intera specie.

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E i risultati hanno sorpreso parecchio. Le minuscole isole Bounty, appena 50 ettari, ospitano quasi lo stesso numero di coppie nidificanti (circa 27.800) delle Antipodi (circa 29.800), che pure sono 40 volte più estese e da sempre ritenute la vera roccaforte di questi uccelli. Mettendo a confronto i nuovi dati con quelli storici, risalenti alla metà degli anni Novanta, la colonia delle Bounty risulta praticamente invariata da almeno un quarto di secolo. Quella delle Antipodi, invece, si è ridotta di oltre il 40% dal 1995.

Secondo gli studiosi a pesare sono più fattori che si sommano. Uno dei più preoccupanti riguarda gli stercorari, uccelli nativi delle zone subantartiche che si nutrono di uova e pulcini. Man mano che le colonie delle Antipodi si sono rimpicciolite, la difesa collettiva garantita dal nidificare in gruppi numerosi si è indebolita, con più perdite e una frammentazione crescente. Il coautore Klemens Pütz dell’Antarctic Research Trust ipotizza che la situazione sia peggiorata dopo il crollo definito “catastrofico” dei pinguini saltarocce orientali, avvenuto nella seconda metà del Novecento e probabilmente legato al riscaldamento delle acque. Oggi sulle Antipodi ne restano meno di 1.000 coppie. Scomparsi loro, gli stercorari potrebbero essersi rivolti alle uova e ai piccoli dei pinguini dal ciuffo eretto.

Tempeste, rotte migratorie e il pinguino di Schrödinger

C’è poi il clima. Tempeste sempre più violente, coerenti con le tendenze in atto nell’Oceano Australe, hanno provocato frane che spezzano le colonie e rendono gli animali più esposti. Anche le abitudini migratorie contano. Finita la stagione riproduttiva, i pinguini delle Antipodi si spingono molto lontano, fino alla zona del Fronte Polare Antartico. Quelli delle Bounty restano invece vicini ai luoghi di nidificazione, in acque più riparate che potrebbero offrire cibo in maggiore abbondanza.

I ricercatori hanno battezzato questa situazione “il pinguino di Schrödinger“, richiamando il celebre esperimento mentale del gatto chiuso in una scatola. Mattern spiega che qui il concetto si capovolge. Con il gatto, aprire la scatola risolve la questione in un senso o nell’altro. Con questi pinguini, guardando da lontano e senza censimenti adeguati, tutti davano per scontata un’unica risposta per l’intera specie. Aperta la scatola, gli stati erano due: stabile alle Bounty, in calo alle Antipodi.

Il pinguino dal ciuffo eretto è una delle sole quattro specie di pinguini al mondo classificate come “In pericolo” nella Lista Rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, al pari dell’hoiho, il pinguino dagli occhi gialli, anch’esso neozelandese. Quest’ultimo però ha ricevuto molta più attenzione. La classificazione attuale si basa su stime degli anni Settanta parecchio gonfiate. Alla luce dei nuovi numeri lo status resta appropriato per le Antipodi ma non per le Bounty, e unendo le due popolazioni la specie potrebbe addirittura scendere a “Vulnerabile”. Una media che, avvertono gli autori, nasconderebbe la gravità del declino alle Antipodi e sottovaluterebbe quanto le Bounty, probabilmente l’ultimo rifugio sicuro, siano esposte alla pesca industriale. Per Mattern un punteggio unico in apparenza migliore equivarrebbe a rimettere il coperchio sulla scatola di Schrödinger, scambiando una comoda illusione con la protezione più forte di cui la colonia delle Bounty avrebbe bisogno. Lo studio è stato finanziato dalla Fondazione Vontobel, in Svizzera, tramite l’Antarctic Research Trust e dal Global Penguin Society, ed è stato svolto con permessi rilasciati dal Dipartimento della Conservazione neozelandese.

Fonte: TecnoAndroid