Tower Semiconductor: 3,7 miliardi per i chip ottici in Giappone

Un investimento da circa 3,7 miliardi di euro porta Tower Semiconductor al centro della scena industriale giapponese, con la fonderia israeliana che ha annunciato la creazione nel Paese del suo più grande polo produttivo dedicato ai chip per le comunicazioni ottiche. Una mossa che sposta in Asia orientale il baricentro di una delle specializzazioni più preziose dell’azienda, quella dei componenti che traducono i segnali elettrici in impulsi di luce e viceversa, il cuore pulsante delle reti che collegano i data center di tutto il mondo.

La scelta del Giappone non arriva a caso. Il Paese conserva una filiera dell’elettronica e dell’ottica tra le più solide del pianeta, con fornitori, materiali e competenze che difficilmente si trovano concentrati altrove. Per una fonderia che lavora su commessa, cioè che produce silicio per conto di terzi, avere vicino chi fabbrica i componenti complementari significa accorciare i tempi e ridurre i rischi. Il piano prevede un impegno complessivo di circa 3,7 miliardi di euro, cifra che colloca l’operazione tra le più rilevanti annunciate di recente nel settore dei semiconduttori sul territorio giapponese.

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Perché i chip ottici contano più di quanto sembri

Dietro l’espressione un po’ fredda di comunicazioni ottiche si nasconde l’infrastruttura che rende possibile praticamente tutto ciò che passa dalla rete. Ogni volta che un video parte in streaming, che un modello di intelligenza artificiale viene addestrato su migliaia di schede grafiche, che un’azienda sposta dati tra due continenti, quei bit viaggiano dentro fibre di vetro sotto forma di luce. I chip che gestiscono la conversione e la modulazione di quel segnale sono la strozzatura tecnica del sistema. Più crescono i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale, più i data center hanno bisogno di collegamenti interni rapidi ed efficienti dal punto di vista energetico.

È esattamente il terreno su cui Tower Semiconductor si muove da tempo. La società non insegue le litografie più estreme, quelle da pochi nanometri su cui si combatte la battaglia dei processori di punta, ma presidia nicchie ad alto valore dove la specializzazione conta più della corsa alla miniaturizzazione. La fotonica al silicio rientra in pieno in questa categoria, e un polo produttivo di dimensioni record significa ambizione di diventare il fornitore di riferimento per un mercato che cresce insieme alla domanda di capacità di calcolo.

Un tassello nella nuova mappa dei semiconduttori

L’annuncio si inserisce in una fase in cui il Giappone sta lavorando per riportare sul proprio territorio una parte della produzione di semiconduttori che negli anni si era spostata altrove. Tokyo ha fatto della ricostruzione della filiera una priorità dichiarata, e l’arrivo di operatori stranieri disposti a investire cifre importanti rientra in quella strategia. Per la fonderia israeliana, dall’altra parte, il vantaggio è la diversificazione geografica: avere impianti distribuiti su più aree riduce l’esposizione alle tensioni politiche e alle interruzioni delle catene di fornitura, un tema diventato centrale per chiunque lavori nel silicio.

Resta il dato principale, che è la dimensione dell’operazione. Parlare del più grande polo produttivo mai realizzato dall’azienda per questa categoria di prodotti vuol dire mettere in conto una capacità industriale pensata per reggere anni di crescita della domanda, non per coprire un picco momentaneo. Le fonderie ragionano su orizzonti lunghi, perché costruire e qualificare un impianto richiede tempo e perché i clienti, una volta scelto un fornitore per un componente critico, tendono a restarci legati a lungo. Con questa decisione Tower Semiconductor sceglie di concentrare in Giappone la parte più strategica della propria produzione fotonica, affidando al mercato asiatico il compito di alimentare la crescita di un segmento che vive direttamente della corsa ai data center.

Fonte: TecnoAndroid