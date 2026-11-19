Il phishing sul dark web è un problema molto più concreto di quanto si possa immaginare. I truffatori sfruttano proprio la natura dei siti .onion per creare cloni quasi perfetti di servizi legittimi. Sulla rete Tor esistono infatti versioni ufficiali di piattaforme come Facebook, BBC News, ProPublica e Proton Mail, che scelgono un indirizzo .onion per offrire più privacy ai propri iscritti. Lo stesso ambiente però è terreno fertile per chi vuole rubare credenziali e criptovalute. Gli indirizzi onion sono stringhe di 56 caratteri alfanumerici praticamente illeggibili, e distinguere l’originale dalla copia diventa tutt’altro che semplice.

Non si tratta di un fenomeno di nicchia. Durante l’Operazione Onymous del 2014 l’FBI sequestrò 276 indirizzi onion e ben 153 erano siti di phishing.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché i cloni dei siti .onion ingannano così facilmente

Rispetto al web tradizionale chi truffa ha qualche carta in più da giocare. Molti siti legittimi usano i cosiddetti vanity prefix, cioè sequenze iniziali leggibili come “facebook” o “bbcnews” all’inizio del link, per rendere riconoscibile il proprio indirizzo. Il punto debole è che chiunque può replicarli con strumenti gratuiti come mkp224o. Il risultato è un indirizzo che parte esattamente come quello autentico ma conduce a una pagina falsa.

Nemmeno i motori di ricerca e le directory del dark web offrono garanzie. Nel 2015 il motore di ricerca Ahmia scoprì che una sua copia stava dirottando gli utenti verso 255 servizi clonati. Esistono poi tecniche ancora più raffinate, come i reverse proxy che mostrano il sito reale filtrandone però il traffico, oppure versioni modificate di Tor Browser capaci di sostituire gli indirizzi Bitcoin per deviare i pagamenti verso gli hacker. Chi ha scaricato il browser da una fonte non ufficiale farebbe bene a disinstallarlo subito e a recuperarne una copia dal sito ufficiale del Tor Project.

Gli strumenti di Tor Browser per riconoscere un sito autentico

Lo stesso Tor Browser integra alcune funzioni pensate per capire se una pagina è genuina. La prima si chiama Onion Location. Visitando con Tor Browser la versione normale di un sito, cioè quella non .onion, può comparire nella barra degli indirizzi un pulsante viola con la scritta “onion available”. Basta un clic per arrivare all’indirizzo .onion ufficiale collegato a quel servizio. È il metodo più sicuro per ottenere il link giusto senza andarlo a cercare altrove.

La seconda funzione riguarda l’icona a forma di cipolla che appare nella barra quando si carica un sito .onion e che conferma una connessione cifrata end to end. Cliccandoci sopra è possibile verificare anche la presenza di un certificato Extended Validation, rilasciato da un’autorità di certificazione come DigiCert. Non tutti i portali legittimi lo possiedono, ma quelli più importanti come Facebook sì. Un triangolo di avviso accanto all’icona indica invece un certificato scaduto o non verificato da alcuna autorità. Non è la prova di una truffa ma rimane un segnale da tenere in considerazione.

C’è poi una terza strada, per ora piuttosto limitata, rappresentata dagli Onion Name, versioni abbreviate e leggibili degli indirizzi .onion. Al momento funzionano soltanto con SecureDrop, il sistema che le redazioni giornalistiche usano per ricevere segnalazioni anonime, con indirizzi del tipo nomesito.securedrop.tor.onion. Il Tor Project sta lavorando per estendere il supporto ad altre piattaforme.

Come difendersi dal phishing sul dark web

Il consiglio più pratico per proteggersi dal phishing sul dark web è non affidarsi a motori di ricerca, directory, discussioni su Reddit o canali Telegram per trovare gli indirizzi onion. Una volta individuato un link ritenuto affidabile conviene salvarlo tra i preferiti e accedere sempre da lì. Chi sospetta di essere caduto in una trappola deve chiudere immediatamente la finestra del sito fasullo e cambiare le password sull’indirizzo legittimo. Va poi attivata l’autenticazione a due fattori su tutti gli account del dark web che la supportano.

Fonte: TecnoAndroid