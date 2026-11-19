Durante il keynote di Microsoft Ignite 2026 l’azienda di Redmond ha presentato MAI Code 2, un nuovo modello di intelligenza artificiale pensato per la programmazione di tutti i giorni che, stando ai dati diffusi dalla stessa società, raggiunge il 96% delle prestazioni di Claude Opus 5.5 con appena il 5% del costo. Insieme a lui sono arrivati altri due modelli e la questione va ben oltre il mondo degli sviluppatori, perché riguarda le spese che Microsoft sostiene per l’AI e il suo rapporto con OpenAI.

Secondo l’azienda MAI Code 2 offre risultati paragonabili a GPT 6.1 Sol o a Opus 5.5 spendendo una frazione del prezzo. La variante più leggera, Code 2 Flash, si confronta invece con modelli di fascia più bassa come GPT 6 Luna e Claude Haiku 5.5, anche qui con tariffe nettamente inferiori. Meglio però non farsi illusioni. Chi paga un abbonamento da circa 90 euro al mese non si ritroverà all’improvviso lo stesso servizio per 5 euro, dato che le cifre si riferiscono a metriche basate sul consumo tramite API.

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Meno dipendenza da OpenAI e Anthropic

Durante l’intervento di Satya Nadella sono comparse slide che citavano un’ampia gamma di modelli di base destinati a lavorare con Copilot e con gli altri prodotti della casa. Microsoft ha un investimento miliardario in OpenAI che risale al 2023 e ha costruito buona parte dei propri servizi sulla proprietà intellettuale di quella società. Adesso però Redmond mette a confronto i modelli sviluppati internamente con quelli di Anthropic e OpenAI e li integra come alternative selezionabili in GitHub Copilot, Microsoft 365 e Fabric.

Nadella ha fatto capire quanto l’AI stia diventando centrale in tutto ciò che fa il gruppo. Finora quasi ogni operazione di questo genere comportava il pagamento di commissioni sui token ai fornitori dei modelli più avanzati, oppure erano i clienti a farsene carico. Con motori proprietari così performanti il colosso potrebbe ridurre parecchio questa dipendenza, soprattutto per l’enorme mole di richieste semplici e ripetitive che attraversa la sua sterminata linea di prodotti.

C’è poi un dettaglio interessante. Strumenti agentici per il lavoro come ChatGPT Work e Claude Cowork sono nati come assistenti alla programmazione e solo in un secondo momento sono stati resi più accessibili a chi non scrive codice. Un agente che programma e uno che gestisce documenti hanno molto in comune, dalla comprensione di ambienti complessi all’uso di strumenti per modificarli fino alla produzione di risultati affidabili. Il codice per di più è facilmente misurabile e diventa quindi un ottimo terreno di addestramento. Non a caso accanto a Code 2 e Code 2 Flash è stato annunciato anche MAI Work Flash, derivato proprio da Code 2 Flash, capace di generare formule in Excel, lavorare su documenti e istruzioni in Word, tenere traccia delle decisioni ed estrarre informazioni utili da Teams.

Il cliente più importante potrebbe essere Microsoft stessa

Attività del genere non richiedono un livello di intelligenza particolarmente elevato e basta che i modelli siano sufficientemente bravi. Se il gruppo riuscisse a usare sistemi affidabili a un prezzo molto più basso potrebbe risparmiare parecchio su tutto il proprio ecosistema software, mantenendo allo stesso tempo un’integrazione verticale più profonda e quindi un maggiore controllo. Un calcolo ipotetico aiuta a capire la portata. Passando da circa 0,009 euro a circa 0,0009 euro per richiesta, una realtà con una spesa giornaliera per l’inferenza di circa 900 mila euro scenderebbe a circa 90 mila euro, con un risparmio annuo vicino ai 300 milioni di euro.

Non esistono prove dirette che Microsoft voglia sostituire i modelli dei grandi fornitori, ma lo sviluppo di motori propri per il software che vende resta una prospettiva concreta. Sui numeri serve comunque un po’ di cautela. L’azienda ha precisato che le cifre comunicate includono uno sconto introduttivo del 50%, motivo per cui la stima precedente si basa sul prezzo pieno. Anche la scelta dei benchmark potrebbe essere stata selettiva, anche se Microsoft è la prima a beneficiare di questi modelli e difficilmente avrebbe interesse a gonfiare troppo i risultati.

La società ha inoltre chiarito che i nuovi modelli non sono pensati per i carichi di lavoro agentici e di ricerca più impegnativi. Difficilmente serviranno a risolvere un problema matematico aperto da decenni, mentre è molto probabile che vengano usati per sistemare una presentazione in PowerPoint. Proprio su questo fronte Microsoft ha sottolineato che i modelli hanno ottenuto risultati insolitamente buoni nelle attività di visualizzazione, un punto di forza utile per la progettazione delle interfacce ma anche per la grafica e la creazione di slide.

Fonte: TecnoAndroid