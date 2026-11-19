Al largo delle coste del Cile una troupe della BBC impegnata in un’immersione si è ritrovata completamente circondata da circa 200 milioni di granchi. Una marea viva di zampe e carapaci che ha avvolto gli operatori subacquei da ogni lato e che oggi diventa una delle sequenze più sorprendenti del nuovo documentario della serie Blue Planet III. Il motivo di un raduno così smisurato non ha nulla di misterioso, perché questi animali tendono a concentrarsi proprio nelle zone in cui il plancton è particolarmente abbondante.

Le riprese mostrano uno degli assembramenti di crostacei più impressionanti mai osservati. Già il numero fa girare la testa, visto che parliamo di centinaia di milioni di esemplari raccolti nello stesso tratto di mare. Vederli però dal vivo, con la telecamera immersa nel mezzo della massa, è tutta un’altra faccenda. Non si tratta di qualche granchio sparso sul fondale ma di una distesa compatta che sembra non finire mai e che trasforma l’acqua in un paesaggio quasi irreale.

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Perché milioni di granchi si radunano nello stesso punto

La spiegazione dietro questo fenomeno è legata al cibo. I granchi si spostano e si radunano dove trovano grandi quantità di plancton, una fonte di nutrimento che in certe aree dell’oceano può diventare davvero ricchissima. Quando le condizioni sono quelle giuste la concentrazione di animali cresce fino a raggiungere numeri che a terra sarebbero semplicemente inconcepibili. Ed è proprio in uno di questi momenti che gli operatori hanno avuto la fortuna, o forse il coraggio, di trovarsi sul posto.

Per chi guarda il documentario l’effetto è immediato. Da un lato c’è lo stupore per uno spettacolo naturale di proporzioni enormi, dall’altro una sensazione quasi opprimente nel vedere i sub letteralmente inghiottiti da questa folla di crostacei. Una scena che restituisce bene quanto l’oceano possa ancora sorprendere anche chi lo racconta per mestiere da anni.

Le immagini più forti di Blue Planet III

La sequenza girata nelle acque del Cile entra di diritto tra i momenti chiave di Blue Planet III, il nuovo capitolo della celebre serie dedicata alla vita marina. Il lavoro della troupe della BBC ha permesso di documentare da vicino un evento che difficilmente si riesce a osservare con questa chiarezza, proprio perché richiede di essere nel posto giusto nel momento esatto in cui gli animali si concentrano.

Quello che colpisce di più è la scala. Circa 200 milioni di granchi riuniti in un’unica area rappresentano un numero che sfugge a qualsiasi paragone quotidiano e le immagini riescono a trasmettere questa vastità meglio di qualunque descrizione. La telecamera si muove tra gli esemplari e mostra come la massa occupi lo spazio intorno agli operatori, senza lasciare quasi nessun varco libero.

Il filmato racconta così un comportamento naturale preciso, guidato dalla ricerca di nutrimento, attraverso una prospettiva che solo un’immersione diretta poteva offrire. Al largo delle coste cilene la presenza abbondante di plancton ha richiamato una quantità sterminata di crostacei, e la troupe subacquea si è ritrovata esattamente al centro di questo raduno, documentato ora nel nuovo documentario della serie Blue Planet III come uno degli assembramenti più impressionanti mai osservati.

Fonte: TecnoAndroid