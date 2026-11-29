Todoist, il servizio molto usato per organizzare attività quotidiane e promemoria, ha subito un attacco informatico che ha coinvolto circa il 6% degli utenti iscritti. Chi ha messo a segno l’intrusione è riuscito a scaricare dai sistemi dell’azienda un file contenente indirizzi email, date di creazione degli account e gli hash delle password cifrate. Non si tratta quindi delle parole chiave in chiaro ma di una loro versione trasformata, quella che le piattaforme conservano per verificare l’identità di chi accede senza dover tenere da parte la password vera e propria.

Il dettaglio non è secondario. Gli hash nascono proprio per fare da filtro e consentono di controllare che la password inserita sia corretta senza custodirla in forma leggibile. La loro efficacia però dipende molto dal metodo con cui vengono generati, e qui entra in gioco il punto più delicato dell’intera vicenda.

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Colpiti gli account più vecchi e un sistema ormai superato

I dati sottratti riguardano alcuni degli account più datati della piattaforma, quelli in cui le credenziali erano ancora protette da un sistema di hashing basato su SHA1. Todoist ha chiarito che si tratta di utenti che non avevano mai aggiornato la propria password da quando il servizio aveva abbandonato quel meccanismo, ovvero più di dieci anni fa. In pratica una fetta di iscritti si era portata dietro per anni una protezione che l’azienda stessa non utilizzava più per i nuovi profili.

Su questo fronte la società ha fatto un’ammissione piuttosto netta riconoscendo che avrebbe dovuto smettere prima di supportare quel vecchio metodo. Una presa di posizione che va dritta al cuore del problema, perché il rischio non è nato da una falla recente ma da un’eredità tecnica rimasta in piedi troppo a lungo. C’è comunque un elemento rassicurante. Per gli account finiti nel file non sono emerse tracce di accessi da parte dell’attaccante, almeno secondo quanto ricostruito finora dall’azienda.

Resta il fatto che email e date di registrazione sono informazioni tutt’altro che banali. Associate agli hash delle password, rappresentano un pacchetto di dati che nessuno vorrebbe vedere nelle mani sbagliate, anche quando la piattaforma esclude utilizzi diretti sugli account coinvolti.

Come è avvenuta l’intrusione nei sistemi di Todoist

L’attacco informatico risale al 23 novembre e Todoist ne ha ripercorso le tappe in una comunicazione pubblicata sul proprio sito. Il quadro che emerge è quello di un’operazione costruita passo dopo passo. Tra il 22 e il 23 novembre l’aggressore ha sfruttato una credenziale rubata del sistema di gestione del codice, cioè lo strumento in cui gli sviluppatori custodiscono e aggiornano il software della piattaforma.

Da lì in avanti la strategia si è fatta più articolata. Con quell’accesso iniziale l’attaccante è riuscito a modificare alcune procedure automatiche, quei processi che girano in autonomia senza un intervento umano diretto. Attraverso queste modifiche ha ottenuto ulteriori credenziali, allargando gradualmente il proprio raggio d’azione fino a prendere il controllo dell’account di lavoro di un dipendente. È stato proprio questo passaggio a spalancargli le porte dell’infrastruttura cloud dell’azienda, il luogo in cui si trovavano i dati poi scaricati.

Una catena di eventi in cui ogni anello ha reso possibile quello successivo, partendo da un singolo punto debole. Ed è proprio sull’origine di tutto che mancano ancora risposte. Todoist non ha ancora chiarito in che modo sia stata sottratta la prima credenziale del sistema di gestione del codice, quella che ha dato il via all’intera sequenza, e su questo aspetto le verifiche dell’azienda sono ancora in corso.

Fonte: TecnoAndroid