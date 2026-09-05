Tiscali Mobile Young 350 5G: 350 Giga a 9,99 euro per gli under 35

Tiscali Mobile Young 350 5G è l’offerta che l’operatore virtuale riserva ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni in possesso della Carta Giovani Nazionale, con minuti illimitati, 100 SMS e 350 Giga in 5G a 9,99 euro al mese. Una proposta che gira ormai da qualche mese e che si muove su un binario separato rispetto al listino tradizionale, visto che non si trova nei negozi ma soltanto online, passando dall’app IO.

Vale la pena ricordare cosa sia la Carta Giovani Nazionale, perché è il presupposto per accedere alla promozione. Si tratta dell’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che permette ai residenti in Italia tra i 18 e i 35 anni di ottenere agevolazioni su beni, servizi, esperienze e opportunità in tutto il Paese e sul web.

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Come si attiva e cosa cambia rispetto al passato

Tiscali Italia aveva aderito al progetto già da fine Luglio 2024, all’epoca con la Smart Young 250 5G, sempre a 9,99 euro al mese ma con 250 Giga. Quell’offerta era stata riproposta anche nel corso del 2025, sempre dentro l’app IO. Poi il cambio di passo, con la nuova Mobile Young 350 5G che tiene fermo il prezzo e alza il tetto dei Giga.

Secondo quanto indicato nell’app IO, la disponibilità parte dallo scorso 28 Aprile 2026 e l’attivazione avviene esclusivamente online, attraverso una pagina dedicata del sito Tiscali raggiungibile cliccando su “Accedi all’opportunità”. Nessun passaggio in negozio, insomma, e nessuna presenza nel portafoglio mobile standard. La promozione è riservata ai nuovi clienti, sia con numero nuovo sia chiedendo la portabilità da qualsiasi altro gestore, purché si abbia la Carta Giovani.

Sulle scadenze c’è una piccola discrepanza. L’app IO indica il 31 Dicembre 2026 come termine ultimo per l’attivazione, mentre il documento di trasparenza tariffaria sul sito Tiscali riporta il 30 Dicembre 2027.

Minuti, Giga e costi di attivazione

Nel dettaglio il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri italiani e 350 Giga di traffico dati fino in 5G alla massima velocità disponibile, quindi fino a 2 Gbps. Il costo mensile è di 9,99 euro con addebito su credito residuo oppure tramite ricarica automatica.

Per partire serve la SIM, che costa 10 euro una tantum, più una prima ricarica di 9,99 euro a copertura del mese anticipato. Totale 19,99 euro, con il contributo di attivazione dell’offerta azzerato.

Un promemoria sull’assetto societario, perché da Giugno 2026 il marchio Tiscali è concesso in licenza dal Gruppo Tessellis a Smeraldo, società del Gruppo Canarbino affittuaria del ramo B2C di Tiscali Italia, in attesa che l’acquisizione si concretizzi il prossimo anno. Sul mobile Tiscali resta un operatore virtuale di tipo ESP su rete TIM, attivo in 2G, 4G, 4G+ e dal 13 Maggio 2024 anche in 5G con le offerte dedicate.

Velocità, Roaming UE e condizioni

Nei mesi scorsi l’operatore ha introdotto nuovi profili di velocità per il 5G, che a seconda dell’offerta arrivano fino a 1 Gbps o fino a 2 Gbps, oppure restano limitati a 250 Mbps. Con Mobile Young 350 5G il profilo è quello più generoso, fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con bollino verde e dicitura “Max velocità 2 Gbps”. Serve ovviamente uno smartphone compatibile e la copertura adeguata. Fuori dal 5G si naviga in 4G+ fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload, come con TIM, mentre in 4G i valori dichiarati sono 150 Mbps e 75 Mbps. Il 3G di TIM è spento in tutta Italia da metà Ottobre 2022 e da Marzo 2022 Tiscali ha implementato il VoLTE sulle sue SIM.

In Roaming UE, che include anche Moldavia e Ucraina mentre dal 2026 esclude il Regno Unito, minuti e SMS si usano per intero, mentre i Giga hanno un limite calcolato sul prezzo dell’offerta. Per Mobile Young 350 5G si parla di 14,89 Giga al mese fino a fine 2026, salvo modifiche.

Superata la soglia dati si continua a navigare a 30 centesimi al Megabyte con tariffazione al Kilobyte, ma la navigazione extrasoglia si può bloccare dall’area clienti MyTiscali. Esauriti i 100 SMS valgono le condizioni del piano base, che per i nuovi clienti è Tiscali 20, ossia 20 centesimi al minuto senza scatto alla risposta e 20 centesimi per SMS. Inclusi anche segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, hotspot e il parental control Kaspersky Safe Kids Free, attivabile dalla sezione “I tuoi servizi” di MyTiscali.