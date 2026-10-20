TIM: la SIM ora arriva a casa in una busta di Poste Italiane

Chi in questo periodo decide di passare a TIM acquistando una nuova scheda dal sito ufficiale dell’operatore potrebbe trovarsi davanti a una piccola sorpresa al momento della consegna. Alcuni clienti stanno infatti ricevendo la SIM TIM all’interno di una busta con il marchio di Poste Italiane, al posto della tradizionale confezione personalizzata con il logo dell’operatore che fino a poco tempo fa accompagnava ogni spedizione.

Le segnalazioni arrivate finora riguardano soprattutto gli acquisti fatti attraverso il servizio online dedicato a chi vuole lasciare il proprio gestore attuale per approdare in casa TIM. Non si tratta quindi di un cambiamento che coinvolge tutti i canali di vendita, almeno per quanto emerso fino a questo momento, ma di una novità legata in modo particolare agli ordini via web con consegna a domicilio della scheda telefonica.

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Come funziona Passa a TIM Online e cosa arriva a casa

Attraverso Passa a TIM Online è possibile richiedere il trasferimento del proprio numero verso l’operatore scegliendo tra alcune proposte riservate ai clienti che provengono da determinati gestori. Nel ventaglio di opzioni compaiono anche le cosiddette offerte operator attack, con prezzi che partono da 4,99 euro al mese e che risultano disponibili in base alla compagnia di provenienza e alle condizioni previste dalla singola promozione.

Quando l’offerta scelta prevede l’invio di una SIM fisica, la scheda viene spedita direttamente all’indirizzo indicato durante la procedura d’acquisto. Ed è proprio qui che entra in gioco la novità. Per alcune di queste spedizioni TIM starebbe utilizzando buste brandizzate Poste Italiane, mentre in passato il pacchetto arrivava sempre con la grafica e i colori dell’operatore telefonico.

Un acquisto di prova effettuato con questa stessa modalità ha confermato quanto raccontato dagli utenti. La SIM TIM è arrivata dentro una busta con il logo di Poste Italiane e al suo interno c’era soltanto la scheda, senza alcun foglio di accompagnamento né altra documentazione cartacea. Un dettaglio che rende la confezione decisamente più essenziale rispetto al passato.

Per ora non è chiaro se questo tipo di imballaggio verrà adottato per tutte le schede ordinate tramite il sito ufficiale oppure soltanto per una parte delle spedizioni. Le informazioni disponibili non permettono di capire se si tratti di una scelta definitiva o di una fase limitata a certi ordini.

Il legame con il Gruppo Poste Italiane e il nodo della logistica

La comparsa delle buste postali per alcune schede dell’operatore arriva in un momento particolare per i rapporti tra le due aziende, segnato dall’ingresso di TIM nel Gruppo Poste Italiane. Un’evoluzione societaria importante che rende abbastanza naturale chiedersi se il nuovo confezionamento sia una prima conseguenza concreta di questo avvicinamento.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali che colleghino direttamente l’uso di queste buste all’operazione societaria o a una specifica riorganizzazione della logistica. La semplice presenza del marchio di Poste Italiane sull’involucro non basta da sola a stabilire se anche la preparazione degli ordini e l’intera gestione delle consegne siano state affidate alla società postale.

L’ipotesi comunque non è da scartare. Poste Italiane utilizza già questa stessa modalità di confezionamento per recapitare le schede del proprio operatore telefonico PosteMobile, che arrivano ai clienti proprio dentro buste di questo tipo.

Fonte: TecnoAndroid