OPPO Find X10, foto più realistiche con il nuovo motore LUMO

Colori troppo saturi, volti schiariti artificialmente e ombre recuperate in modo eccessivo possono trasformare una fotografia fino a renderla diversa dalla scena originale. Con la serie OPPO Find X10, il produttore concentra l’attenzione proprio su questo aspetto, puntando a immagini che conservino dettagli, colori e rapporti di luminosità più vicini a quelli percepiti dal vivo.

Il progetto combina un sistema fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad con la nuova generazione di LUMO True Image Engine, la piattaforma di elaborazione delle immagini articolata in tre componenti. Ognuna interviene su un elemento preciso dello scatto: definizione dei dettagli, fedeltà cromatica e gestione delle tonalità.

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OPPO Find X10 punta sui sensori ad alta risoluzione

La raccolta delle informazioni ottiche è il primo passaggio per ottenere immagini dettagliate. Secondo quanto comunicato dall’azienda, OPPO Find X10 integra un sistema fotografico Dual 200MP, mentre Find X10 Pro Max introduce una configurazione Triple 200MP. I sensori ad alta risoluzione coprono diverse lunghezze focali, mettendo a disposizione del software una maggiore quantità di informazioni già al momento dello scatto.

Credits: TecnoAndroid

A gestire questi dati interviene LUMO Hyper Pixel Engine, progettato per conservare più dettagli anche nelle fotografie quotidiane. La serie può produrre immagini da 26 MP come impostazione predefinita, dall’ultra-grandangolo fino allo zoom 9,9×, senza richiedere all’utente di cambiare modalità. Rispetto alle immagini da 12 MP, la maggiore risoluzione offre più margine per osservare i particolari e ritagliare le fotografie.

Per chi cerca una definizione superiore è prevista anche la modalità Hasselblad Hi-Res. Quando la luce è sufficiente, permette di scattare a 50 MP su cinque lunghezze focali, dall’ultra-grandangolo al teleobiettivo. Alle focali native supportate dai sensori da 200 MP, il sistema può combinare più fotogrammi per generare immagini alla risoluzione massima. L’elaborazione non riguarda soltanto il numero di pixel. Hyper Pixel Engine lavora anche sull’equilibrio tra nitidezza e rumore, cercando di evitare contorni troppo accentuati e superfici dall’aspetto artificiale. Nei ritratti, un trattamento dedicato mira a conservare la texture naturale della pelle, senza renderla eccessivamente levigata o innaturalmente definita.

LUMO True Color Engine per colori più fedeli

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La riproduzione cromatica è un’altra area sulla quale OPPO concentra il lavoro. La serie Find X10 utilizza una nuova fotocamera True Color con rilevamento multispettrale a 24 canali e tecnologie DAG e DCG-HDR, per una gamma dinamica dichiarata fino a 15 EV. Queste tecnologie permettono di raccogliere informazioni cromatiche in condizioni di illuminazione complesse, come ambienti con luci calde e fredde contemporaneamente, cambiamenti rapidi della luce e scene al tramonto con forte controluce.

I dati raccolti alimentano LUMO True Color Engine, che combina le informazioni della fotocamera con gli algoritmi di elaborazione e la calibrazione cromatica sviluppata da OPPO. Il sistema interviene sul bilanciamento del bianco e sulla resa complessiva dei colori, cercando di evitare correzioni che rendano la scena più vivida ma meno fedele. L’attenzione riguarda soprattutto elementi facilmente riconoscibili nella vita quotidiana, come incarnati, cielo e vegetazione. Invece di aumentare la saturazione per accentuare l’impatto visivo, il motore punta a mantenere tonalità più vicine a quelle presenti al momento dello scatto.

Luci e ombre: il ruolo di LUMO Natural Tone Engine

Una fotografia può avere dettagli nitidi e colori corretti, ma apparire comunque poco naturale se l’elaborazione modifica troppo il rapporto tra le zone chiare e quelle scure. È il problema che OPPO affronta con LUMO Natural Tone Engine, il terzo componente del nuovo sistema.

Il riferimento è la filosofia già adottata con Hasselblad Master Mode, introdotta sulla serie Find X7 e successivamente perfezionata. L’approccio privilegia una gestione più equilibrata della curva tonale, limitando gli interventi locali aggressivi che possono schiarire eccessivamente le ombre o alterare la luminosità di singole aree. Con Find X10, OPPO dichiara di aver portato la curva tonale globale di Hasselblad Master Mode anche nella modalità automatica predefinita. Il processo combina regolazioni locali controllate con una gestione complessiva più uniforme, mantenendo una relazione coerente tra luci, mezzitoni e ombre.

Il vantaggio dovrebbe emergere soprattutto nelle fotografie in controluce. Un volto deve rimanere leggibile, ma schiarirlo troppo può eliminare le ombre che ne definiscono i volumi e separarlo artificialmente dall’ambiente. Il nuovo motore cerca di recuperare informazioni nelle zone scure senza uniformare tutta l’immagine, preservando la luminosità delle aree illuminate e la profondità delle ombre.

Un sistema fotografico progettato per ridurre gli interventi artificiali

La serie Find X10 riunisce quindi tre livelli di elaborazione con compiti distinti. Hyper Pixel Engine lavora sui dettagli e sulle texture, True Color Engine sulla fedeltà cromatica e Natural Tone Engine sulla relazione tra le diverse luminosità dell’inquadratura.

Questi strumenti si affiancano al sistema fotografico sviluppato con Hasselblad e all’hardware ad alta risoluzione, in un percorso che parte dalla raccolta dei dati ottici e arriva alla fotografia elaborata. La proposta di OPPO mette così al centro non soltanto la definizione o l’effetto visivo immediato, ma anche la capacità di conservare l’atmosfera della scena. Le caratteristiche descritte delineano la direzione scelta dal produttore per la nuova generazione Find X10: utilizzare la fotografia computazionale per valorizzare ciò che la fotocamera registra, limitando gli interventi che rischiano di allontanare il risultato dalla realtà.

Fonte: TecnoAndroid