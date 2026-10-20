MG supera le 42.000 auto in Italia nei primi nove mesi del 2026

MG Motor Italia archivia settembre con 4.620 vetture vendute, in aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2025. Il risultato porta il totale dei primi nove mesi del 2026 oltre quota 42.000 unità, con una quota di mercato del 3,31% e una posizione di primo piano tra i costruttori cinesi presenti in Italia.

Dal 2021, il marchio ha consegnato complessivamente oltre 175.000 auto nel nostro Paese. I risultati ottenuti finora accompagnano le previsioni di crescita per il 2026, con MG che stima di superare del 10% il volume complessivo raggiunto nel corso del 2025.

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A sostenere le vendite contribuisce soprattutto la gamma elettrificata, in particolare quella full hybrid, che continua a garantire al costruttore una presenza ai vertici dei rispettivi segmenti. Le performance di settembre si inseriscono in un mercato in cui le motorizzazioni ibride rappresentano una parte significativa delle preferenze degli automobilisti.

MG Hybrid+ porta tre modelli ai vertici dei segmenti

Credits: TecnoAndroid

La tecnologia MG Hybrid+ è disponibile su tre vetture e rappresenta il 61% del peso della gamma del marchio. Considerando anche le versioni plug-in hybrid, la quota delle motorizzazioni ibride sale al 65%. I risultati commerciali confermano il ruolo dei tre modelli nelle rispettive categorie. MG HS Hybrid+ occupa il quinto posto nel proprio segmento, mentre MG ZS Hybrid+ si colloca al secondo posto tra i B-SUV ibridi. La MG3 Hybrid+ completa il quadro con il terzo posto tra le compatte full hybrid di segmento B.

Anche la versione plug-in hybrid della MG HS registra risultati positivi, soprattutto nel canale business. Tra gli elementi apprezzati dalle aziende figurano il comfort di marcia, la silenziosità e il rapporto tra costo e dotazione, a cui si aggiungono i vantaggi legati alla disciplina dei fringe benefit. Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, sottolinea che il superamento delle 42.000 unità nei primi nove mesi conferma la solidità della gamma. Nel suo commento evidenzia in particolare i risultati di MG3, sia a benzina sia full hybrid, e quelli di MG ZS, presente stabilmente ai vertici delle classifiche di vendita.

MG3 e MG ZS, i modelli con i volumi maggiori

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La compatta MG3 e il B-SUV MG ZS rappresentano il cuore dell’offerta del marchio. Considerando tutte le motorizzazioni disponibili, i due modelli hanno raccolto complessivamente oltre 135.000 clienti dal loro lancio, contribuendo in modo determinante alla crescita di MG in Italia.

Nel mese di settembre, MG3 ha ottenuto riscontri positivi sia nella versione a benzina sia in quella full hybrid. Le dimensioni compatte, la maneggevolezza e il livello di comfort la rendono una proposta pensata per gli spostamenti urbani, con una dotazione completa e la possibilità di scegliere la tecnologia ibrida a partire da 16.990 euro.

MG ZS, invece, consolida la propria presenza nella top ten delle auto più vendute in Italia. Il modello combina la praticità tipica di un B-SUV con un abitacolo più spazioso rispetto a quello di una citycar, una caratteristica che può risultare interessante anche per le famiglie che alternano gli spostamenti in città ai viaggi fuori dai centri urbani. Per ottobre, MG ha inoltre previsto una nuova iniziativa commerciale dedicata alla ZS 1.5 Standard a benzina. L’offerta denominata “Zero Stress” comprende zero anticipo, finanziamento a tasso zero e un anno di assicurazione gratuita, secondo le condizioni indicate dal costruttore. I dettagli sono disponibili sul sito ufficiale MG.

MG HS completa l’offerta tra full hybrid e plug-in

Al vertice della gamma si trova MG HS, il SUV di segmento C disponibile sia in versione full hybrid sia con tecnologia plug-in hybrid. La doppia proposta permette al marchio di rivolgersi a clienti con esigenze differenti, dai privati alle aziende. La variante plug-in hybrid ha raccolto particolare interesse nel mercato business, dove il comfort a bordo e la silenziosità si affiancano ai possibili vantaggi fiscali previsti per i fringe benefit. La HS completa così un’offerta che comprende modelli compatti per la mobilità quotidiana e un SUV più grande, con diverse soluzioni di motorizzazione.

Fonte: TecnoAndroid