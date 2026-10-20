reMarkable Paper Pure, arriva la custodia in pelle marrone

reMarkable Paper Pure si arricchisce di un nuovo accessorio pensato per chi cerca una soluzione elegante per proteggere il proprio tablet dedicato alla scrittura digitale. Si tratta della Sleeve Folio in pelle Forest Brown, una custodia premium che combina un rivestimento avvolgente con un design essenziale, in linea con quello del dispositivo.

Disponibile dal 6 ottobre, la nuova custodia è realizzata in pelle di alta qualità e si rivolge a professionisti, creativi e utenti attenti al design. La tonalità marrone bosco introduce una variante estetica rispetto alle soluzioni più minimaliste, senza modificare l’approccio del tablet, progettato per prendere appunti, annotare documenti e sviluppare idee riducendo le distrazioni. L’accessorio può essere acquistato separatamente oppure insieme a reMarkable Paper Pure in un bundle dedicato. Le due formule permettono sia a chi possiede già il dispositivo di personalizzarlo, sia a chi sta valutando l’acquisto di un nuovo tablet di scegliere una configurazione completa.

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Sleeve Folio Forest Brown: protezione e design

Credits: TecnoAndroid

La nuova Sleeve Folio in pelle avvolge il tablet per proteggerlo durante l’utilizzo quotidiano. La costruzione è pensata per accompagnare il dispositivo senza alterarne l’estetica pulita, con una finitura in Forest Brown che punta su un aspetto classico e discreto.

reMarkable presenta Paper Pure come un tablet a inchiostro digitale in bianco e nero destinato soprattutto alla scrittura, alla lettura e all’organizzazione delle idee. La custodia si inserisce in questa filosofia, offrendo una soluzione dedicata a chi desidera un accessorio coordinato e una protezione aggiuntiva quando trasporta il dispositivo. La scelta della pelle e la colorazione marrone caratterizzano un prodotto orientato anche alla personalizzazione della propria postazione di lavoro. La proposta si rivolge inoltre a chi cerca un accessorio da abbinare al tablet in vista della stagione dei regali.

Prezzo della custodia e bundle con Paper Pure

La Sleeve Folio in pelle Forest Brown è disponibile a un prezzo di 129 dollari se acquistata singolarmente. Chi preferisce comprare anche il tablet può scegliere il bundle reMarkable Paper Pure con custodia inclusa, proposto a 549 dollari.

Fonte: TecnoAndroid