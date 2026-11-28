Dal 30 novembre 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, TIM dovrebbe avviare una promozione che permetterà ad alcuni già clienti mobile di provare gratis per 3 mesi il servizio 5G Priority, quello che garantisce la priorità di navigazione anche sulla rete 5G. L’iniziativa riguarderà in particolare chi deciderà di cambiare offerta oppure di aggiungere alla propria linea un’opzione dati. Si tratta per ora di un’indiscrezione senza conferme ufficiali da parte dell’operatore.

Il servizio è stato lanciato ufficialmente il 28 settembre 2026 con un obiettivo preciso, cioè assicurare prestazioni più stabili quando la rete è sotto pressione nei luoghi affollati. Oggi il profilo 5G Priority, con velocità fino a 2 Gbps e priorità sia in 5G sia in 4G, si ottiene soltanto con le opzioni a pagamento. C’è la versione da 2 giorni a 0,99 euro con pagamento una tantum e quella mensile a 4,99 euro al mese con rinnovo automatico. Rispetto al 5G Ultra la differenza è sostanziale, perché con quest’ultimo la priorità resta confinata alla rete 4G. Chi vuole davvero la corsia preferenziale in 5G, insomma, deve passare per forza da una delle opzioni dedicate.

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Come ottenere 5G Priority gratis per 3 mesi

La promozione sarà riservata ai già clienti mobile TIM che chiederanno un cambio offerta, scegliendo tra quelle disponibili per chi è già cliente, oppure che attiveranno un’opzione dati con rinnovo mensile come le opzioni Giga illimitati. In questi casi l’operatore consentirà di aggiungere la nuova opzione xTe TIM 5G Priority 3M, che regala il servizio per tre mesi e si disattiva da sola alla scadenza.

L’attivazione passerà dai negozi TIM o dal Servizio Clienti 119 grazie all’iniziativa Proponi X2, che permette di inserire due opzioni nello stesso ordine. In pratica, insieme alla nuova offerta o all’add on dati mensile, partirà contestualmente anche la prova gratuita del 5G Priority. L’iniziativa dovrebbe restare valida fino al 10 gennaio 2027, salvo modifiche, e sarà sostenuta anche da campagne promozionali dedicate. Un dettaglio pratico da non trascurare è che dopo l’attivazione bisogna spegnere e riaccendere lo smartphone.

Come funziona la priorità sulla rete 5G di TIM

Oltre ai profili 5G base, limitato a 250 Mbps, e 5G Ultra, il nuovo profilo 5G Priority offre la massima velocità già prevista con il 5G Ultra, cioè fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, e aggiunge una classe di priorità più elevata rispetto a quella standard sia in 4G sia in 5G. Il servizio funziona sui dispositivi 5G nelle zone coperte dalla rete di TIM e mantiene la precedenza in accesso e in navigazione anche quando il traffico è intenso.

Secondo l’operatore il meccanismo non penalizza chi ha una priorità standard. In caso di congestione la velocità viene distribuita in proporzione alle prestazioni massime previste da ciascuna offerta, così ognuno continua a navigare secondo le caratteristiche del proprio piano. Chi ha una classe più alta ottiene prestazioni più stabili senza togliere qualità agli altri. Essendo un servizio aggiuntivo, può essere attivato anche da chi possiede già il 5G Ultra, che in quel caso guadagna soltanto la priorità in 5G visto che la velocità massima non cambia. Chi invece ha il 5G limitato a 250 Mbps o soltanto il 4G ottiene sia lo sblocco fino a 2 Gbps sia la priorità su entrambe le reti.

Dal 9 giugno 2024 i profili di base sono due. Il 5G Ultra, incluso solo in alcune offerte, arriva a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità esclusivamente in 4G. Il profilo “5G” si ferma invece a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. La rete di TIM sfrutta ancora lo standard Non Standalone, che si appoggia agli apparati 4G esistenti, ma il 10 novembre 2026 l’operatore ha annunciato l’avvio del 5G Standalone a Roma in una prima sperimentazione aperta solo ad alcuni clienti tramite un’opzione dedicata.

Per navigare in 5G servono un’offerta o un’opzione abilitante, un dispositivo compatibile e la presenza in uno dei comuni coperti. TIM dichiara che tutti i terminali 5G venduti sul mercato italiano sono compatibili con la propria rete, quindi per usare 5G Priority, 5G Ultra o il 5G base basta uno smartphone commercializzato in Italia con modem 5G, senza distinzioni tra marche e modelli.

Fonte: TecnoAndroid