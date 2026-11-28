Christopher Nolan ha chiuso la porta a qualsiasi speranza di vedere le scene eliminate di The Odyssey. Il regista ha ammesso che il materiale tagliato esiste, e non è nemmeno poco, ma ha chiarito che non verrà mai mostrato al pubblico. Il motivo è legato a una convinzione precisa sul suo modo di fare cinema, che non lascia spazio a versioni alternative o allungate dei suoi film.

In un’intervista Nolan ha usato un’immagine piuttosto eloquente, spiegando che ci sono parecchie scene “accartocciate nel cestino” che nessuno vedrà mai. Subito dopo è arrivata la frase che chiarisce tutto: “Non credo davvero nelle director’s cut. Voglio sostenere il film che esce in sala”. Una posizione netta, che riguarda non soltanto The Odyssey ma l’intero approccio del cineasta britannico al montaggio e alla scrittura.

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Perché Christopher Nolan rifiuta le director’s cut

Il ragionamento di Nolan parte da lontano, cioè dalla sceneggiatura. Nel suo doppio ruolo di sceneggiatore e regista cerca di fare gran parte della selezione già prima di arrivare sul set. Lui stesso lo ha spiegato così: “Come sceneggiatore e regista provo a fare molto di quel lavoro di scrematura. Non ci sono molte scene che sono state girate”. In pratica il grosso dei tagli avviene sulla carta, non in sala di montaggio.

C’è poi una questione molto concreta, legata alla natura stessa di un kolossal come The Odyssey. Nolan ha raccontato che su un film di queste dimensioni passare un’intera giornata a girare qualcosa in cima a una montagna, sotto la pioggia o su una barca, per poi scoprire che quella sequenza non entrerà nel montaggio finale, è un’eventualità che preferisce evitare del tutto. Da qui la sua conclusione: “Voglio stare dietro ai montaggi dei film che vengono distribuiti”. Per il regista, insomma, la versione arrivata nei cinema è quella definitiva, e non ne esistono altre da recuperare più avanti.

Chi sperava in un’edizione estesa dovrà quindi farsene una ragione. Per Nolan il film è quello, e le scene tagliate restano dove sono, cioè fuori dal racconto, senza possibilità di ripescaggio.

Il successo al box office e l’arrivo in home video

La dichiarazione arriva in un momento particolare per la pellicola, che ha appena debuttato sul mercato home video. Il film, che dura quasi tre ore, è ora disponibile in VOD premium, in 4K e in DVD, ma senza alcuna scena inedita tra i contenuti extra. Una scelta perfettamente coerente con quanto spiegato dal regista, anche se probabilmente ha deluso una parte degli appassionati che contava su qualche sorpresa nascosta.

Il percorso nelle sale di The Odyssey è stato lungo e decisamente fortunato. L’uscita nei cinema è avvenuta il 17 luglio, poi il film è rimasto sugli schermi in formato premium large fino al 30 settembre. A ottobre è arrivata un’ulteriore distribuzione, mentre a dicembre è prevista un’ultima uscita in IMAX 70mm, pensata per chi vuole godersi l’opera nel formato più spettacolare possibile.

I numeri raccontano un successo enorme. Al box office mondiale l’adattamento firmato da Christopher Nolan ha superato i 1,6 miliardi di euro di incassi, un risultato che lo rende ufficialmente il film con classificazione R, cioè vietato ai minori non accompagnati negli Stati Uniti, più redditizio di sempre. Un record che pesa ancora di più se si considera la durata impegnativa della pellicola, ben lontana dagli standard abituali dei grandi blockbuster, e che nemmeno l’assenza di contenuti inediti nell’edizione casalinga sembra destinata a scalfire.

Fonte: TecnoAndroid