TIM 50 Giga 5G Silver ritorna a 2,99 euro per un mese intero

TIM ha rimesso a disposizione nelle ultime ore l’opzione 50 Giga 5G Silver, proposta a una parte selezionata dei suoi clienti di rete mobile al prezzo di 2,99 euro una tantum. Si tratta di un pacchetto di Giga aggiuntivi da sfruttare nell’arco di un mese, che ricompare dopo una breve parentesi dedicata a un’altra promozione.

Nei giorni precedenti infatti, a partire dal 1° ottobre 2026, alcuni utenti TIM avevano ricevuto l’offerta xTe 120 Giga Week, con 120 Giga validi per una settimana sempre a 2,99 euro una tantum. Quella proposta oggi non è più attivabile e al suo posto è tornata proprio 50 Giga 5G Silver, che a parità di spesa mette sul piatto 50 Giga utilizzabili per un mese intero.

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Come accade sempre con le promozioni cosiddette ad personam, l’opzione non è aperta a tutti. Viene offerta soltanto ad alcuni già clienti scelti dall’operatore e attraverso canali di vendita specifici come i negozi, gli SMS, l’app MyTIM Mobile, l’Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale, l’IVR 40916 oppure il Servizio Clienti 119.

In questo caso 50 Giga 5G Silver si può trovare ad esempio nella sezione “Offerte” dell’app MyTIM, accompagnata dalla dicitura Limited Edition. Sempre dentro l’app c’è anche un’altra strada per attivarla, cioè il programma fedeltà gratuito TIM Star, nella sezione “Offerte per te”, che regala in aggiunta 200 Punti Star.

Al momento né la sezione “Offerte” né TIM Star riportano una data di scadenza entro cui aderire. Di solito però iniziative di questo genere restano disponibili per periodi limitati e hanno un termine preciso. Quest’anno per esempio la stessa opzione era già stata proposta tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2026, anche allora senza un’occasione particolare a giustificarla.

Cosa include l’opzione 50 Giga 5G Silver

Il pacchetto comprende 50 Giga di traffico dati extra fino in 5G Ultra, validi per un mese al costo di 2,99 euro una tantum scalati dal credito residuo. Non ci sono costi di attivazione aggiuntivi e non è previsto alcun rinnovo automatico, quindi l’opzione si spegne da sola alla fine del periodo di validità.

Per i video su smartphone e tablet la qualità prevista è HD o UHD, mentre l’uso resta esclusivamente personale come stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto della SIM ricaricabile TIM. Per poter usufruire dei 50 Giga serve inoltre un credito residuo superiore a zero.

Sul fronte del roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina è fissato un tetto di 5 Giga. Superata questa soglia, in mancanza di altre opzioni dati, la navigazione prosegue con la tariffa a consumo da 0,13 centesimi di euro per MB e tariffazione a scatti di 1KB.

Le velocità del 5G Ultra e le alternative

Dal 9 giugno 2024 TIM distingue due profili di velocità per il suo 5G, chiamati “5G” e 5G Ultra, assegnati in base all’offerta sottoscritta. Il secondo arriva fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con priorità di accesso sulla rete 4G. Il profilo base “5G” invece si ferma a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Proprio per questo l’opzione 50 Giga 5G Silver può risultare interessante per chi ha un’offerta principale in 4G o con il profilo 5G a velocità ridotta. Attivandola si ottiene infatti l’accesso al 5G Ultra alla massima velocità, almeno finché non si esauriscono i 50 Giga inclusi.

Dal 28 settembre 2026 sono poi arrivate anche le nuove opzioni TIM 5G Priority, che portano in dote l’omonimo profilo con priorità di navigazione sia sulla rete 5G sia su quella 4G e una velocità massima fino a 2 Gbps.

Per navigare in 5G occorre comunque un dispositivo compatibile e bisogna trovarsi in una delle zone coperte dall’operatore. Quanto al 3G, la sua dismissione progressiva è partita il 13 giugno 2022 ed è andata avanti fino a metà ottobre 2022, e oggi questa tecnologia risulta spenta in tutta Italia.

Fonte: TecnoAndroid