iPad mini 8 OLED, Apple ha testato anche un display a 120Hz

Il prossimo iPad mini con display OLED potrebbe nascondere una sorpresa che in tanti aspettavano da anni. Le indiscrezioni su iPad mini 8 danno ormai quasi per certo l’arrivo del pannello OLED, ma fino a poco tempo fa sembrava che il piccolo tablet di Apple dovesse rinunciare a un altro miglioramento altrettanto importante. A pochi giorni da una possibile presentazione il quadro sembra però cambiare, e in meglio.

Il punto è tutto nella frequenza di aggiornamento dello schermo. Un pannello OLED da solo garantisce neri profondi e colori più vivaci, ma senza un refresh rate elevato l’esperienza d’uso rischierebbe di sembrare un passo indietro rispetto a quanto offre oggi la concorrenza. Ed è proprio qui che si concentrano le ultime voci.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il display a 120Hz non è più un miraggio

Esiste una possibilità concreta che Apple scelga un display OLED a 120Hz per il nuovo iPad mini. Secondo Mark Gurman, giornalista molto vicino agli ambienti dell’azienda di Cupertino, Apple avrebbe testato versioni del tablet con entrambi i tipi di pannello, uno a 60Hz e uno a 120Hz. Le due strade sarebbero quindi state percorse in parallelo durante lo sviluppo.

Nell’ultima puntata del suo podcast Power On, Gurman ha però ammesso di non sapere quale delle due opzioni sia stata scelta alla fine. Non c’è quindi alcuna conferma ufficiale, ma la sola esistenza di prototipi con schermo a 120Hz lascia aperta una speranza concreta. Se così fosse, iPad mini 8 riuscirebbe finalmente a mettersi al passo con praticamente tutti gli altri tablet moderni, visto che anche smartphone e tablet economici hanno ormai superato da tempo la soglia dei 60Hz.

Chip A20 Pro, nuovo design e un prezzo più alto

Per Apple questo si preannuncia come un mese decisamente intenso. Il 23 ottobre è atteso il lancio di iPhone Duo, a cui si aggiungono HomeView, la nuova Apple TV 4K e HomePod mini 2. Stando a un recente report non sarebbe finita qui, perché verso la fine del mese potrebbero debuttare anche il tanto chiacchierato MacBook con touchscreen OLED e lo stesso iPad mini con pannello OLED.

Sul fronte delle specifiche il nuovo tablet dovrebbe montare il chip A20 Pro, lo stesso processore previsto per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Tra le novità più interessanti figura anche una fotocamera frontale posizionata sul lato lungo, pensata per l’utilizzo in orizzontale, una soluzione molto comoda per le videochiamate. Le indiscrezioni parlano poi di un sistema audio riprogettato e di un design rinnovato che renderebbe l’ottava generazione di iPad mini anche resistente all’acqua.

Non tutte le notizie però sono così positive. Il nuovo modello potrebbe infatti costare fino a circa 180 euro in più rispetto all’attuale iPad mini con chip A17 Pro, un rincaro tutt’altro che trascurabile per un dispositivo che ha sempre fatto delle dimensioni compatte e di un prezzo relativamente accessibile due dei suoi punti di forza.

Su Reddit, com’era prevedibile, la maggior parte delle reazioni al possibile aumento di prezzo è stata negativa. Non sono mancati però diversi utenti che hanno dichiarato di essere disposti a prendere in considerazione l’acquisto del nuovo tablet di Apple a patto di ottenere in cambio uno schermo migliore.

Fonte: TecnoAndroid