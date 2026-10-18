Demon’s Souls Remake emulato su PC supera 60 FPS con RTX 5070

L’emulazione PS5 su PC sta correndo più veloce di quanto molti avrebbero immaginato, e a dimostrarlo stavolta è Demon’s Souls Remake, che ora supera i 60 FPS su un computer equipaggiato con una RTX 5070. Il titolo firmato Bluepoint Games, uno dei biglietti da visita più apprezzati della console Sony, gira attraverso l’emulatore KyTyPS5 con risultati che solo poco tempo fa sembravano decisamente fuori portata. Grazie al supporto alla DLSS Frame Generation di NVIDIA, il gioco arriva addirittura a sfiorare i 120 FPS.

A mostrare il tutto è un nuovo video pubblicato sul canale YouTube Geralt Benchmarks, che ha messo alla prova il remake su una configurazione di fascia alta ma non certo esotica. Il sistema utilizzato abbina un processore AMD Ryzen 7 9800X3D alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070. Si tratta quindi di una macchina potente, sì, ma comunque alla portata di chi assembla un PC da gioco moderno senza puntare per forza sul top assoluto del mercato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Demon’s Souls Remake: il ruolo della versione personalizzata di KyTyPS5

Il dettaglio che fa la differenza sta nella versione dell’emulatore impiegata durante la prova. Non si parla della build standard di KyTyPS5 ma di un fork personalizzato realizzato dallo sviluppatore chenxiao07, identificato dalla sigla v20261017. È proprio questa variante a introdurre il supporto alla tecnologia di generazione dei fotogrammi di NVIDIA, che consente di spingere ulteriormente la fluidità del gioco fino a lambire quota 120 FPS.

Già senza questo aiuto Demon’s Souls Remake riesce comunque a mantenersi oltre la soglia dei 60 fotogrammi al secondo, un valore che per un titolo di questo calibro emulato su PC rappresenta un traguardo di tutto rispetto. Con la Frame Generation attiva, invece, il numero di fotogrammi visualizzati praticamente raddoppia. Il lavoro su KyTyPS5 dimostra insomma come la comunità di sviluppatori indipendenti stia mettendo mano al progetto con una certa costanza, aggiungendo funzioni che ampliano parecchio le possibilità dell’emulatore.

Da 5 a oltre 60 FPS in poche settimane

Ciò che colpisce davvero, però, è la rapidità dei progressi. Secondo quanto spiegato dall’autore del video, appena qualche settimana fa il remake di Bluepoint Games faticava a raggiungere perfino i 5 FPS. Un valore che rendeva il gioco di fatto ingiocabile e che lasciava intendere un percorso ancora lungo prima di poter parlare di un’esperienza accettabile tramite emulazione PS5.

Il salto da una manciata di fotogrammi al secondo a oltre 60 nel giro di poche settimane racconta bene quanto rapidamente stia evolvendo l’emulatore. Non si tratta di un miglioramento graduale ma di un balzo netto, ottenuto in tempi molto stretti, che porta uno dei titoli più rappresentativi della console Sony a girare in modo fluido su hardware PC. Il fatto che il test sia stato condotto con una RTX 5070 e non con la scheda più potente della gamma NVIDIA rende il risultato ancora più interessante per chi segue da vicino questo settore.

La dimostrazione di Geralt Benchmarks si inserisce in un contesto in cui l’emulazione della console di Sony continua ad avanzare a un ritmo notevole, e Demon’s Souls Remake è diventato a tutti gli effetti uno dei banchi di prova più osservati. Con la build v20261017 di chenxiao07, il remake supera stabilmente i 60 FPS sulla configurazione composta da Ryzen 7 9800X3D e RTX 5070 e, attivando la DLSS Frame Generation, si avvicina ai 120 FPS.

Fonte: TecnoAndroid