TikTok punta sui Robot: ByteDance scommette sugli umanoidi intelligenti

X Square Robot ha attirato un’attenzione crescente grazie a un round Series A++ da 1 miliardo di yuan, pari a circa 140 milioni di euro. Tra i sostenitori spicca ByteDance, gruppo proprietario di TikTok, affiancato dal fondo HSG, già noto come Sequoia Capital China. L’operazione ha coinvolto anche investitori istituzionali e fondi sostenuti da amministrazioni locali, come Beijing Information Industry Development Investment Fund, Shenzhen Capital Group, Nanshan SEI Investment e Wuxi Capital Group, a conferma di un forte interesse pubblico-privato.

Fondata nel 2023 e con sede a Shenzhen, X Square Robot figura già tra le realtà meglio capitalizzate nel settore della robotica umanoide. La società concentra le proprie attività su sistemi progettati per muoversi e lavorare in ambienti complessi, dalle abitazioni private agli hotel, passando per magazzini logistici e spazi industriali. L’ingresso di ByteDance consolida una compagine azionaria che include già Meituan e Alibaba Group, con Meituan presente sin dalle prime fasi attraverso Dragon Ball Capital e investimenti complessivi superiori al miliardo di yuan.

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WALL-A e l’intelligenza incarnata

Alla base della proposta tecnologica si colloca WALL-A, un modello proprietario di tipo vision language action. Il sistema integra modelli del mondo capaci di prevedere azioni, interpretare segnali visivi e linguistici e valutare i feedback dell’ambiente circostante. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la combinazione di previsione causale e apprendimento multimodale consente ai robot di adattarsi a compiti inediti senza un addestramento specifico preliminare. Questo approccio riduce i limiti tipici della robotica tradizionale, spesso vincolata a scenari controllati e sequenze predefinite. I robot sviluppati da X Square Robot riescono così a reagire a situazioni dinamiche, comprendere istruzioni verbali e modificare il proprio comportamento in tempo reale, grazie all’integrazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi percettivi avanzati.

Sul fronte dei prodotti, l’azienda ha presentato una linea articolata che comprende i robot umanoidi su ruote Quanta X1 e Quanta X2. Entrambi sono dotati di braccia bimanuali e mani altamente dexterous, progettate per operazioni di precisione. Il modello X2 si distingue per la capacità di sollevare fino a 25 chilogrammi, una struttura con 62 gradi di libertà e un sistema di interazione naturale basato su display frontale e microfoni. Accanto agli umanoidi, X Square Robot ha sviluppato una mano robotica capace di replicare con elevata fedeltà i movimenti umani. Il dispositivo esegue decine di operazioni di manipolazione fine in meno di un secondo, aprendo applicazioni che spaziano dalla logistica all’industria di servizio. L’interesse di TikTok e degli altri investitori suggerisce una convergenza crescente tra piattaforme digitali e embodied AI, con la robotica sempre più al centro delle strategie tecnologiche globali.