TikTok cambia negli Stati Uniti: nasce la nuova era a stelle e strisce

Dopo mesi di trattative e tensioni diplomatiche, TikTok ha messo nero su bianco l’operazione che rivoluziona la sua struttura negli Stati Uniti. Le attività locali passano ufficialmente sotto il controllo della nuova TikTok-USDS Joint Venture LLC. Parliamo di una società creata per rispettare le regole federali che imponevano una scelta drastica, vendere o uscire dal mercato. ByteDance resta presente, ma con una partecipazione ridotta al 19,9%. Invece, la maggioranza è ora in mano a un gruppo di investitori americani guidati da Silver Lake, Oracle e MGX. Il risultato è una piattaforma formalmente separata dalla casa madre cinese, costruita per rassicurare istituzioni e utenti sul fronte della sicurezza nazionale.

L’azienda non ha diffuso i dettagli economici dell’operazione. Ha chiarito però il perimetro d’azione della nuova realtà. Essa si baserà infatti su gestione dei dati, controllo dell’algoritmo, moderazione dei contenuti e supervisione del software destinato al pubblico statunitense. L’obiettivo dichiarato? Garantire continuità di servizio a una platea che supera i duecento milioni di utenti e sostenere un ecosistema di oltre sette milioni di imprese che utilizzano TikTok come canale di comunicazione e vendita. Sul piano politico l’annuncio è stato accolto con entusiasmo dall’ex presidente Donald Trump, che ha rivendicato il ruolo della propria amministrazione nel portare a termine l’intesa e nel consolidare una proprietà a maggioranza americana.

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TikTok tra governance, cloud e controllo dell’algoritmo

Il cuore della trasformazione riguarda l’assetto operativo. La nuova joint venture nasce dalle fondamenta del programma US Data Security e si presenta come entità indipendente, guidata da un consiglio di amministrazione a prevalenza americano. Alla direzione operativa è stato chiamato Adam Presser, affiancato da un team specializzato in sicurezza informatica e tutela degli utenti. Tutti i dati verranno ospitati nel cloud Oracle sul territorio nazionale, con sistemi sottoposti a verifiche periodiche e certificazioni esterne.

Anche l’algoritmo di raccomandazione entra in una nuova fase. Quest’ultimo verrà addestrato e aggiornato utilizzando esclusivamente informazioni provenienti dagli utenti statunitensi, riducendo così ogni legame tecnico con infrastrutture estere. In contemporanea, TikTok promette maggiore trasparenza sulla moderazione dei contenuti, con report pubblici e procedure di controllo rafforzate. Nonostante la separazione societaria, l’accordo preserva l’interoperabilità globale della piattaforma, consentendo ai creator americani di restare visibili nel circuito internazionale e alle aziende di continuare a operare su scala mondiale.

Le stesse regole di sicurezza verranno estese anche ad altre app del gruppo destinate al mercato USA, come CapCut e Lemon8. Insomma, in questo contesto, TikTok si trova a incarnare un nuovo modello di piattaforma adattata alle logiche geopolitiche, dove tecnologia, politica ed economia si intrecciano sempre più.