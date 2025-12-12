TikTok: arriva il nuovo feed geolocalizzato

Il noto social TikTok recentemente ha lanciato una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare la visualizzazione dei contenuti dedicati a noi all’interno della nostra feed, tale funzionalità si intitola Nearby Feed ed è una nuova sezione dell’applicazione dedicata appositamente ai contenuti geolocalizzati, utili soprattutto per scoprire elementi vicino a noi come ristoranti, eventi in città oppure semplici luoghi di interesse, il test iniziale di questa nuova funzionalità avverrà in alcuni paesi chiave, nello specifico abbiamo: Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

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Finemente studiato

Nello specifico all’interno della home sarà presente una nuova scheda il cui nome cambierà appositamente a seconda della posizione in cui ci troviamo, che sfrutterà un algoritmo che di base incrocia la posizione dell’utente, l’argomento del video e la data di pubblicazione in modo da proporre contenuti locali pertinenti, esempi sono le recensioni di alcuni locali, guide turistiche o segnalazioni di alcuni eventi, il tutto calibrato sugli interessi dell’utente, si tratta dunque di una funzionalità pensata per raggiungere un pubblico fisicamente vicino a quel determinato contenuto.

Ovviamente la società si è concentrata particolarmente sul concetto di privacy e sicurezza per questa nuova funzione, la condivisione della posizione infatti è facoltativa ed è disponibile solamente per gli utenti maggiorenni, se quest’ultima dovesse essere abilitata, il GPS del dispositivo condividerà la posizione solo durante l’utilizzo dell’applicazione, inoltre i contenuti creati da minorenni, account privati o con restrizioni di privacy non verranno inclusi in quelli mostrati.

Tra l’altro, la funzionalità includerà un dettaglio decisamente interessante, sarà possibile infatti cambiare manualmente la località di riferimento in modo da poter anche pianificare un viaggio sulla base dei contenuti che vediamo e magari sugli eventi che vengono mostrati, l’azienda è molto soddisfatta di questa funzionalità, dal momento che sostiene come quest’ultima possa effettivamente incentivare le economie locali, dando visibilità alle piccole imprese, non rimane dunque che attendere l’arrivo anche qui da noi che per l’appunto è previsto molto presto.