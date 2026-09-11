1000 Miglia, quattro tappe all’estero tra Austria, Grecia e Cina

La 1000 Miglia riparte dall’estero e lo fa con un calendario fitto, pensato per l’ultima parte dell’anno. Chiusa l’esperienza americana della Monterey Car Week, tra gli stand di Pebble Beach e il confronto con il collezionismo d’oltreoceano, la Freccia Rossa ha messo in fila quattro eventi su licenza che porteranno fuori dai confini italiani il modello di accoglienza, la cultura motoristica e soprattutto la tecnica della regolarità. Le tappe toccheranno Austria, Grecia, Cina ed Emirati Arabi Uniti, distribuite tra settembre e dicembre.

Warm Up ed Experience, due formule diverse per pubblici diversi

L’espansione all’estero si regge su due format ormai collaudati, che rispondono a esigenze differenti. Il Warm Up è la versione più sportiva e a numero chiuso, costruita attorno alla preparazione agonistica vera e propria, con sessioni di addestramento pratico, prove cronometrate sul campo e una gara finale impostata secondo gli standard della corsa bresciana. L’Experience, invece, apre le porte a un numero maggiore di vetture e punta più sulla valorizzazione dei territori attraversati, avvicinando gli appassionati locali alle procedure di gara dentro una cornice logistica di alto livello.

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Il primo appuntamento è il Warm Up Austria, dal 10 al 13 settembre. Si comincia a Bad Gastein, nel Salisburghese, con verifiche preliminari, briefing tecnico e il Trofeo dedicato alla località ospitante. Poi due giornate di gara: la prima tappa da Bad Gastein a Mittersill, con passaggio e sosta in Stadtplatz, la seconda diretta a Salisburgo, dove sabato 12 settembre arriveranno traguardo conclusivo, cena di gala e premiazioni all’Hangar 7 Red Bull. Insieme alle auto storiche correrà anche il Challenge, riservato a un massimo di 20 supercar prodotte dal 1996 a oggi.

Grecia, Cina ed Emirati chiudono il calendario

Dal 29 settembre al 3 ottobre tocca a Experience Greece, seconda edizione, quattro giorni con base di partenza ad Atene per verifiche e allestimento del paddock. Dalla capitale la carovana attraverserà il Peloponneso passando per l’Antica Olimpia, Kalamata e Mistra, poi la salita verso i rilievi di Kollines, la costa di Porto Heli e infine il rientro ad Atene via Nafplio. I partecipanti saranno divisi in quattro classi: la 1000 Miglia Eligible Class per vetture e modelli che presero parte alla corsa storica tra il 1927 e il 1957, la 1000 Miglia Historic Class per le auto costruite entro il 1957 ma fuori dalla categoria precedente, la Classic Icons Class per i modelli iconici prodotti tra il 1958 e il 2000 e infine la GT & Supercars, dedicata a gran turismo e vetture ad alte prestazioni dal 2001 in avanti.

In Cina si arriva invece alla terza edizione. Experience China si apre a Guangzhou, dove dal 13 al 17 novembre andrà in scena l’Elegance Show, esposizione statica di cinque giorni aperta al pubblico. Finita la mostra, parte la prova dinamica: 1.200 chilometri dentro la provincia del Guangdong, con passaggi a Foshan e Qingyuan, la salita verso i passi montani di Nankun e Luofu, la discesa a Zengcheng e il ritorno a Guangzhou. Un’operazione sportiva ma anche diplomatica, visto che alla manifestazione è stato assegnato il China Italy Friendship Award durante i 15° Panda d’Oro Awards, riconoscimento legato alla promozione turistica e culturale tra i due Paesi.

L’ultimo capitolo è Experience UAE, dal 29 novembre al 3 dicembre, che festeggia cinque anni di attività: è stato il primo format Experience a debuttare all’estero. Il 28 e il 29 novembre è in programma l’Opening Weekend al Dubai International Financial Centre, momento di incontro tra equipaggi e club locali. La gara scatta il 30 novembre e attraverserà tutti e sette gli Emirati, con cinque valichi montani, i rilevamenti sulla drag strip di Tilal Swaihan, i passaggi da Jebel Hafeet ad Abu Dhabi, Hatta Fort, Jebel Yibir e Jebel Jais a Ras Al Khaimah, poi la panoramica di Khorfakkan e l’area archeologica di Mleiha. Chiusura a Dubai giovedì 3 dicembre.