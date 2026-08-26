The Duskbloods: i sei Bloodsworn provati nel test di rete

Il roster di The Duskbloods è una collezione di figure che difficilmente si confondono tra loro, dall’assassino in pigiama con l’ascia Bloodhand Jan al pesante palombaro Zork. Nel gergo del gioco questi combattenti si chiamano Bloodsworn, creature vampiriche provenienti da clan diversi, ognuna con armi e abilità proprie, tutte impegnate nella corsa al First Blood. Finora se ne sono visti sei, quelli provati durante il test di rete chiuso di agosto, ma al lancio saranno di più. Lo schema è identico per tutti: un’arma da mischia unica, un attacco a distanza, due Abilità Bloodsworn di cui una si sblocca solo raggiungendo un certo livello durante la partita, e due Aspetti passivi che lavorano in background.

I sei Bloodsworn provati nel test di rete

Albert è il più lineare del gruppo, un tuttofare che alterna colpi ravvicinati e abilità a distanza senza fronzoli. Impugna la Sciabola Ingioiellata di Lorrik, una spada a una mano equilibrata tra velocità e potenza, e un mitra che spara raffiche da otto proiettili perdendo però precisione oltre la corta distanza. Le sue Abilità sono Lama di Sangue, un proiettile ematico potenziabile tenendo premuto X, e Luce di Hayern al livello 12, un raggio che può essere emesso in modo continuo. Gli Aspetti Alto Sangue di Lorrik e Insorto gli garantiscono più cariche per le abilità legate al sangue e uno stagger maggiore contro i giocatori con Virtù alta.

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Bloodhand Jan gioca tutto sulla mobilità. La sua Ascia Assetata di Sangue restituisce un po’ di salute dopo un attacco pesante, mentre la Pietra della Stregoneria sputa un getto di fuoco frontale utilizzabile anche in salto. Blink accelera temporaneamente la schivata, Arrenditi al mio Sangue al livello 12 pianta l’ascia a terra scatenando fendenti ematici tutt’intorno. Difficile da padroneggiare, difficilissimo da uccidere quando finisce nelle mani giuste.

Trang Lanh punta sull’invisibilità e sull’agguato. La Lama di Luna Piena funziona sia da arma corpo a corpo sia da arma da lancio, con più lame scagliate tenendo premuto ZL. Darkmoon la rende invisibile per qualche secondo, Mama Natha al livello 12 evoca un serpente gigante capace di infliggere danni pesanti. I suoi Aspetti la rendono naturalmente meno individuabile a distanza e permettono di ammaliare i nemici vicini quando ne beve il sangue.

Sniper Layla è la tiratrice scelta. Fucile di precisione, katar geroglifici per il corpo a corpo e, al livello 6, una gatling Verd che emerge letteralmente dal suo petto con munizioni proprie. Neb ra Svanente la trasforma in uno sciame di insetti per riposizionarsi in fretta, anche subito dopo aver incassato un colpo. Rigenera fino a metà della salute massima, ma i Pali di Sangue d’Oro le rendono meno vita.

Senator Samir Patres combatte a distanza ravvicinata con lo stocco del Senato e l’Anello dell’Uccello d’Anima, che libera un volatile spettrale a ricerca automatica. Bloodstake crea una palude di sangue sotto i piedi del nemico da cui erutta una spina enorme, mentre la Forma Sauriana al livello 6 lo trasforma in un dinosauro che afferra con le fauci i bersagli di taglia umana.

Zork è lento e devastante. Il Cavo Sottomarino usato come mazza stordisce con gli attacchi pesanti, il fucile subacqueo si carica tenendo premuto ZL. Razzo Umano attiva i propulsori per una carica velocissima, Missile al livello 6 apre i cannoni dorsali per un fuoco di sbarramento a parabola. Uccidere un giocatore gli ruba parte della salute massima, ma il favore si ribalta in caso di morte.

Le figure ancora senza nome

Nel trailer di annuncio compaiono altri personaggi di The Duskbloods assenti dal test. C’è il tizio in pelle nera con katana, possibile equivalente dell’Executor di Elden Ring Nightreign, che para con la lama curva invece di usare lo scudo. C’è una figura in cappotto blu che ricorda gli studenti della boss fight di Rennala in Elden Ring e che sfrutta una magia gravitazionale per sollevare e far cadere i nemici. E c’è un oni con un’arma inastata sulla schiena, visto in una sola inquadratura, che potrebbe rivelarsi un avversario e non un Bloodsworn giocabile. Chi sperava di giocare su PC, PS5 o Xbox Series X deve rassegnarsi.