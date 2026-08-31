Texas Instruments: il microsensore che aumenta l’autonomia delle auto elettriche

Il microsensore messo a punto da Texas Instruments occupa pochi millimetri, eppure punta a incidere su uno degli aspetti più delicati delle auto a batteria, cioè quanta energia va davvero alle ruote e quanta si perde per strada. Il componente nasce per misurare con grande precisione la corrente che attraversa l’inverter di trazione, quel pezzo che trasforma l’energia stoccata nella batteria in qualcosa di utilizzabile dal motore. Sembra un dettaglio da ingegneri, ma non lo è affatto.

Quando la misurazione è imprecisa, infatti, l’inverter lavora con piccoli errori che si trasformano in variazioni di coppia. Il conducente le percepisce sotto forma di rumori strani, vibrazioni, una guida meno pulita. E poi c’è la parte peggiore, quella invisibile, ovvero l’energia che se ne va in calore invece di spingere il veicolo. Su una vettura elettrica ogni watt sprecato pesa, perché si traduce in chilometri che non vengono percorsi.

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Come funziona il chip TMCS2100-Q1

La risposta di Texas Instruments a questo problema si chiama TMCS2100-Q1. Per capire cosa cambia serve un attimo di contesto sui sensori di corrente usati finora. Da una parte ci sono quelli a nucleo magnetico, molto accurati ma anche pesanti e voluminosi, due caratteristiche che nel mondo dei motori elettrici compatti non fanno esattamente comodo. Dall’altra ci sono i modelli coreless, cioè senza nucleo, leggeri e piccoli ma con un difetto noto, ovvero la sensibilità alle vibrazioni del veicolo, che ne compromette la precisione proprio quando l’auto è in movimento.

Il nuovo chip prova a prendere il meglio dei due mondi. Lo fa misurando il campo magnetico lungo due direzioni, orizzontale e verticale, invece che una sola. Questa lettura bidirezionale consente di compensare i disallineamenti fisici dell’unità, quelli che nascono dalle tolleranze di montaggio e dalle sollecitazioni meccaniche. Secondo il produttore la differenza è netta, con una precisione 20 volte superiore rispetto ai sensori coreless monodirezionali. L’errore resta sotto l’1% anche quando il componente subisce spostamenti fino a 0,4 millimetri, una soglia che nei sensori tradizionali basterebbe a mandare tutto fuori taratura.

Perché conta per le architetture a 800 volt

Il punto interessante riguarda le piattaforme ad alta tensione. Le architetture a 800 volt, sempre più diffuse tra i costruttori che vogliono ricariche rapide e potenze elevate, gestiscono quantità di energia notevoli e chiedono componenti capaci di lavorare senza tentennamenti. Qui la stabilità del sensore diventa un requisito, non un extra. E la sua compattezza apre uno spazio di manovra ai progettisti, che possono immaginare inverter più leggeri e meno ingombranti senza rinunciare all’affidabilità delle misurazioni.

Va detto con onestà che un singolo componente non moltiplica l’autonomia da solo. Il guadagno effettivo in chilometri dipende da come motore, batteria ed elettronica dialogano tra loro, dall’integrazione complessiva del sistema. Però misurare la corrente nel modo giusto significa mettere il sistema nelle condizioni di sfruttare ogni watt disponibile, invece di disperderne una parte per colpa di letture approssimative.

Il risultato pratico si sente su due fronti. Il primo è la fluidità della dinamica di guida, con una gestione della coppia più coerente e meno soggetta a piccole irregolarità. Il secondo riguarda i consumi energetici, che scendono perché diminuiscono le perdite. Sono benefici che il guidatore non associa mai a un chip da pochi millimetri nascosto dentro l’inverter, eppure è esattamente lì che nascono.

Il lavoro sulla componentistica di base, del resto, è diventato uno dei terreni su cui si gioca la competitività dell’elettrico. Non solo celle e chimiche delle batterie, ma anche l’elettronica che governa il flusso di energia, dove un margine di errore ridotto dall’1% in giù può fare la differenza tra due vetture apparentemente identiche sulla carta.