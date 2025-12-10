Tesla e l’aggiornamento di Natale: un pacchetto festivo ricco di funzioni

Come ogni dicembre, Tesla si prepara a diffondere il tradizionale aggiornamento dedicato alle festività. L’Holiday Update 2025 presenta un insieme di funzioni progettate per unire intrattenimento e miglioramenti pratici. L’azienda ha confermato che il lancio arriverà presto e procederà in modo graduale. L’integrazione di Grok rappresenta una delle novità più curiose, anche se il servizio non è ancora disponibile in Italia.

Con questo update, Grok può modificare e aggiungere destinazioni nella navigazione, trasformandosi in una guida digitale più attenta. Tra le nuove funzioni emerge Photobooth, che consente di scattare selfie tramite la telecamera interna e di modificarli con filtri ed elementi grafici. Le immagini possono essere condivise tramite l’app ufficiale di Tesla, rendendo l’esperienza più giocosa. Arrivano anche miglioramenti per la Modalità Cane, ora in grado di inviare all’iPhone istantanee degli interni insieme ai dati ambientali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il nuovo aggiornamento porta poi un perfezionamento della Dashcam e un ampliamento della modalità Babbo Natale, che aggiunge pupazzi di neve, effetti invernali e altri elementi festivi alla visualizzazione.

Tesla rinnova navigazione, sicurezza e intrattenimento con tante nuove funzioni

Un’altra funzione attesa permette di personalizzare l’avatar del veicolo tramite design predefiniti o caricati dall’utente. Dentro l’update trova spazio anche una navigazione più ricca, con la visualizzazione tridimensionale di alcune stazioni Supercharger. Un avviso acustico informa l’utente se lo smartphone con funzione di chiave digitale resta nell’abitacolo dopo la chiusura delle portiere. Questa attenzione ai dettagli mostra come Tesla voglia unire comodità e sicurezza.

L’intrattenimento riceve una novità particolare, ovvero un simulatore che permette di provare l’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale, scelta che conferma la vocazione dell’azienda verso contenuti sperimentali. L’aggiornamento comprende poi varie ottimizzazioni minori, pensate per migliorare reattività e stabilità del sistema.

L’insieme delle novità dimostra la volontà del marchio di mantenere un rapporto costante con gli utenti, offrendo funzioni che arricchiscono sia l’uso quotidiano sia i momenti più leggeri. L’Holiday Update si conferma quindi un appuntamento tanto atteso, capace di unire creatività, tecnologia e un approccio personale alla guida.