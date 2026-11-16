Tesla Cybercab ordinabile ad Austin: 26.000 euro più abbonamento

Il Tesla Cybercab si apre ai clienti privati. Dopo l’avvio della sperimentazione come servizio di trasporto senza conducente ad Austin, cominciata lo scorso settembre, la Casa automobilistica ha annunciato l’apertura degli ordini per il suo veicolo autonomo a due posti. Per la prima volta il mezzo viene pensato anche per l’uso personale. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio pubblicato sul profilo X della divisione robotaxi dell’azienda.

Non si tratta però di un lancio commerciale su larga scala. L’iniziativa prende la forma di un progetto pilota ad accesso limitato, riservato a un gruppo ristretto di utenti selezionati della città texana. Solo chi ha ricevuto un invito diretto può procedere all’acquisto.

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Prezzo competitivo ma con abbonamento obbligatorio

La strategia commerciale unisce un prezzo d’ingresso molto aggressivo a una formula con canone mensile. Il listino del Cybercab è fissato a circa 26.000 euro, tasse escluse. Con questa cifra Tesla rispetta l’impegno preso in passato da Elon Musk, che aveva promesso di restare sotto la soglia simbolica dei EUR 27.144. Per confermare la prenotazione serve un deposito di circa 860 euro, che non viene rimborsato. Le prime consegne sono previste già per dicembre 2026.

Il vero cuore dell’offerta però è un altro e si chiama Autonomy Subscription. Per far circolare il veicolo bisogna sottoscrivere un abbonamento mensile di circa 260 euro, dedicato al software di guida autonoma supervisionata e non supervisionata. Il primo mese è compreso nel prezzo di vendita. Il canone successivo pesa parecchio sulla spesa complessiva e in cinque anni supera i 15.000 euro. Senza abbonamento attivo, oppure senza una manutenzione regolare, l’auto semplicemente non può operare.

Porte a forbice, bagagliaio ampio e guida autonoma di livello 4

Dal punto di vista estetico la vettura si fa notare per le portiere con apertura a forbice, in pieno stile Lamborghini. L’abitacolo è essenziale e accoglie due passeggeri, seduti su una sorta di panca davanti a un grande touchscreen centrale da 21 pollici. Il vano di carico arriva a circa 570 litri, poco meno di quello posteriore di Model 3.

Sul piano tecnico il robotaxi di Tesla nasce come auto a guida autonoma di livello 4. È stato progettato fin dall’inizio senza volante, senza pedali e senza specchietti retrovisori, una scelta che ha portato anche all’apertura di un’indagine da parte della NHTSA. Il motore elettrico anteriore eroga 163 kW, pari a 219 cavalli, ed è alimentato da una batteria al litio ferro fosfato da 47,6 kWh. Il peso a vuoto si ferma a 1.412 chilogrammi. Di recente è stata annunciata anche una versione da 40 kWh.

La gestione della dinamica di marcia è affidata all’hardware HW4.0, basato esclusivamente su telecamere e visione artificiale. Proprio questo approccio ha imposto nei mesi scorsi alcune limitazioni al servizio notturno, perché il sistema faticava a distinguere gli ostacoli in condizioni di scarso contrasto luminoso. L’orario è stato esteso gradualmente fino alle 23, poi a mezzanotte e infine alle 2. Da pochi giorni il servizio funziona 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Per ora la circolazione è limitata ad Austin

Restano comunque vincoli territoriali molto stretti. La guida autonoma del Tesla Cybercab è legata al geofence di Austin, cioè all’area urbana già mappata per i robotaxi ufficiali dell’azienda. Le corse verranno gestite attraverso un’applicazione digitale. Gran parte della capacità produttiva iniziale, inoltre, resterà destinata alla flotta aziendale.

L’azienda non ha ancora chiarito se i proprietari privati potranno usare l’auto come taxi a noleggio per ricavarne un guadagno, come era stato annunciato all’inizio, oppure se l’impiego resterà strettamente personale. Per il mercato europeo al momento non è previsto un arrivo imminente.

Fonte: TecnoAndroid