Lumina, la simulazione che ricostruisce l’uscita dall’età oscura

Una nuova simulazione al supercomputer chiamata Lumina ricostruisce come l’universo sia uscito dalla sua età oscura, quella lunga fase in cui le stelle non brillavano ancora. Sviluppato da ricercatori del MIT, dell’Università di Harvard e di altre istituzioni, il modello ricrea 2 miliardi di anni di storia cosmica in una regione larga circa 1,6 miliardi di anni luce. Il risultato è un ritratto dettagliato di come si sono formate le prime galassie, di come la radiazione si è diffusa nello spazio e di come il cosmo è diventato a poco a poco trasparente alla luce. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Per capire il contesto bisogna tornare al Big Bang, quando l’universo era un plasma caldissimo e densissimo di elettroni e altre particelle subatomiche, inizialmente più piccolo di un singolo atomo. Espandendosi si è raffreddato, e a un certo punto gli elettroni si sono legati ai nuclei atomici formando idrogeno neutro. Circa 380.000 anni dopo il Big Bang è iniziata l’età oscura. Il cosmo era ormai trasparente a gran parte della radiazione residua, ma mancavano ancora stelle capaci di illuminarlo, e l’idrogeno neutro riempiva lo spazio assorbendo alcuni tipi di radiazione, compresa la luce ultravioletta che più tardi sarebbe arrivata dalle prime stelle.

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Stelle e buchi neri, due motori diversi

Lumina copre un volume enorme di 500 megaparsec e segue materia oscura, gas, stelle e radiazione, riuscendo a descrivere sia il comportamento della materia su distanze immense sia la nascita delle singole galassie. Il passo avanti più importante riguarda due trasformazioni cruciali dell’universo primordiale, cioè la reionizzazione dell’idrogeno e quella dell’elio. La prima è partita quando stelle e galassie hanno cominciato a produrre quantità crescenti di luce ultravioletta, abbastanza energetica da strappare gli elettroni agli atomi di idrogeno. Man mano che il gas si ionizzava l’universo diventava più trasparente e la radiazione poteva viaggiare molto più lontano.

Per l’elio serve invece una radiazione molto più potente. Secondo i risultati le due trasformazioni avrebbero avuto origini distinte: le prime stelle e galassie avrebbero ionizzato soprattutto l’idrogeno, mentre i buchi neri supermassicci in fase di accrescimento attivo avrebbero fornito l’energia necessaria per l’elio. Si tratta della prima simulazione capace di catturare insieme entrambi i processi. «Lumina fa tutto, dalla formazione di stelle e galassie su piccola scala fino alla reionizzazione su larga scala di idrogeno ed elio, in un volume 100 volte più grande delle migliori simulazioni precedenti» spiega Mark Vogelsberger, professore di fisica al MIT. Il team sta rendendo il modello disponibile ad altri scienziati, così che le sue previsioni possano essere confrontate con le osservazioni dei telescopi attuali e futuri.

Mezzo trilione di elementi e un supercomputer da record

Il nome viene dalla parola latina che significa luci, e la tecnologia alla base deriva da IllustrisTNG, una simulazione precedente sviluppata anche da membri dello stesso gruppo. I ricercatori hanno potenziato il software per riprodurre la formazione delle galassie con un dettaglio simile ma su una porzione di spazio molto più ampia, aggiungendo un modello di trasporto della radiazione che calcola come la luce attraversa l’universo e interagisce con la materia. Il modello conta circa 500 miliardi di elementi tra particelle di materia oscura e celle di gas, con una risoluzione circa 30 volte superiore a IllustrisTNG. Per farlo girare è servito Frontier, uno dei supercomputer più potenti al mondo, all’Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. «Al massimo della scala il calcolo mette insieme l’equivalente di oltre 100.000 core CPU e circa 15.000 GPU» racconta Xuejian (Jacob) Shen, coautore dello studio al MIT.

La simulazione parte circa 45 milioni di anni dopo il Big Bang, quando dominava ancora l’idrogeno neutro. Sul sito del progetto sono stati pubblicati alcuni video, uno che ingrandisce l’intera regione simulata fino a una singola galassia a forma di disco e un altro che mostra in accelerato la reionizzazione dell’idrogeno lungo 2 miliardi di anni. «Vediamo materia oscura e gas che iniziano ad addensarsi, e ingrandendo si vede il gas cadere negli aloni di materia oscura dove nascono le prime galassie e le prime stelle» spiega Zier. «La simulazione segue poi la radiazione mentre viaggia dalle stelle attraverso l’universo finché ionizza un po’ di idrogeno neutro». Secondo Vogelsberger nessun’altra simulazione arriva a ingrandire così tanto, e la distanza tra la scala più piccola e quella più grande non ha eguali. Il gruppo intende usare Lumina per studiare la disposizione della materia su larga scala nell’universo primordiale e per prevedere gli schemi delle onde gravitazionali generate da antiche galassie e buchi neri.

Fonte: TecnoAndroid