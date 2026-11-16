Xiaomi 17T a 559,90 euro su Amazon con teleobiettivo Leica 5x

Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su Xiaomi 17T trova ora una promozione piuttosto interessante su Amazon, dove il prezzo di listino di 799,90 euro appartiene ormai al passato. L’offerta riguarda la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, una configurazione generosa sul fronte dello spazio, che oggi si porta a casa a 559,90 euro. Sono 240 euro in meno rispetto alla cifra ufficiale, un taglio che corrisponde più o meno al 30%.

Accanto al prezzo ci sono un paio di dettagli che rendono l’acquisto ancora più comodo. La consegna è gratuita per i clienti Prime e chi non vuole sborsare l’intera somma in un colpo solo può scegliere il pagamento in 12 rate senza interessi. Si tratta di una possibilità facoltativa, quindi resta sempre aperta la strada del saldo immediato. L’offerta su Xiaomi 17T è stata verificata alle 17:00 del 15 novembre e, come accade spesso con le promozioni online, la cifra potrebbe cambiare nelle ore successive.

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Schermo, autonomia e prestazioni di Xiaomi 17T

Dal punto di vista tecnico il telefono si presenta con un display da 6,59 pollici e una frequenza di aggiornamento a 120Hz, un valore che rende lo scorrimento delle pagine e delle app particolarmente fluido. Sul fronte dell’autonomia troviamo una batteria da 6500mAh, una capacità che pesa parecchio nella scelta di chi passa molte ore lontano da una presa di corrente. A muovere il tutto ci pensa il processore MediaTek Dimensity 8500, il cuore che gestisce applicazioni, multitasking e fotocamere.

Una scheda tecnica di questo tipo basterebbe già a rendere il dispositivo appetibile nella sua fascia. Eppure il vero punto di forza di questo modello sta altrove, ed è proprio quello che Xiaomi ha scelto di mettere sotto i riflettori.

Il comparto fotografico e il teleobiettivo Leica 5x

L’elemento che più distingue questo terminale dai concorrenti della stessa fascia, tenendo ovviamente conto del prezzo, è la fotografia. Il teleobiettivo Leica 5x è un periscopico da 50 MP inserito in un corpo compatto, che eredita le capacità di imaging dei modelli Pro della casa. Lo zoom ottico arriva appunto a 5x, a cui si aggiunge uno zoom lossless di livello ottico a 10x. Superata questa soglia entra in gioco lo Zoom AI Ultra, che si spinge fino a 120x sfruttando l’intelligenza artificiale.

Il resto del modulo posteriore non è da meno. Al teleobiettivo si affiancano una fotocamera principale da 50 MP e una ultra grandangolare, anche questa da 50 MP, e l’intero sistema porta la firma di Leica. Lo storico marchio tedesco mette il proprio nome anche su alcune funzioni software, come Live Moment, pensata per registrare l’istante dello scatto conservando pure ciò che lo precede. In questo modo diventa più difficile perdersi il momento decisivo di una scena in rapido movimento, che si tratti di un bambino che corre o di un’azione sportiva.

Per chi preferisce confrontare le alternative prima di decidere, Xiaomi 17T si trova anche presso altri negozi online a prezzi differenti. Uno di questi lo propone a 445 euro, mentre altri due rivenditori lo offrono rispettivamente a 474 euro e a 492 euro. Questi importi fanno riferimento all’aggiornamento del 15 novembre 2026 delle ore 21:28.

Fonte: TecnoAndroid