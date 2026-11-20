La Lamborghini Temerario Spyder è ufficialmente realtà e debutta con una novità mai vista prima a Sant’Agata, cioè il primo tetto rigido retrattile nella storia del marchio. Arriva due anni dopo la coupé ed è la prima variante della supercar d’ingresso della casa del Toro, pensata per chi ama guidare a cielo aperto. La capote in tela delle antenate va in pensione, mentre sotto la carrozzeria resta lo stesso sistema ibrido ricaricabile che spinge la versione chiusa.

Gli appassionati ricorderanno il tetto in fibra di carbonio della Diablo VT Roadster e i pannelli divisi della Aventador Roadster. In entrambi i casi però bisognava rimuoverli e riporli a mano. Sulla Temerario Spyder invece l’operazione si completa con la semplice pressione di un tasto. C’è anche un dettaglio tecnico interessante perché il tetto viene riposto in posizione verticale grazie a una soluzione brevettata che sfrutta dieci attuatori elettrici al posto del classico sistema elettroidraulico. Una scelta che allinea la nuova scoperta alle due rivali dirette tra le supercar elettrificate, la Ferrari 296 GTS e la McLaren Artura Spider, entrambe dotate di hardtop ripiegabile.

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La casa non ha comunicato quanto pesi in più la Lamborghini Temerario Spyder rispetto alla sorella chiusa. Ha però precisato che con il tetto abbassato il baricentro scende di 3 mm, senza alterare la distribuzione dei pesi. Dal punto di vista estetico la differenza principale sta nelle carenature esagonali dietro i poggiatesta, mentre il resto della lamiera è stato in gran parte ripreso dalla coupé. Le prime immagini mostrano un esemplare arancione acceso con grafiche nere su cofano, fari e parte posteriore, proprio come la Temerario Tettonero, e un secondo in blu con interni bianchi. Naturalmente il programma Ad Personam apre la strada a combinazioni praticamente infinite.

Il cuore ibrido e il nuovo scarico Akrapovič

Come prevedibile la Spyder eredita il powertrain ibrido ricaricabile della coupé, composto da un V8 biturbo da 4,0 litri e da tre motori elettrici a flusso assiale. La potenza combinata arriva a 920 CV (677 kW) con una coppia di 800 Nm. Il motore termico continua a salire fino a 10.250 giri al minuto quando si attiva il Launch Control. La vera novità è il sistema di scarico opzionale in titanio firmato Akrapovič, disponibile anche sulla coupé, che pesa il 12% in meno rispetto a quello di serie e promette un sound ancora più coinvolgente.

Le prestazioni restano da primato. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 2,8 secondi mentre per toccare i 200 km/h ne bastano 7,3. Si tratta di appena 0,1 e 0,2 secondi in più rispetto alla versione col tetto fisso, e la velocità massima non cambia e resta fissata a 343 km/h. La base è il medesimo telaio spaceframe in alluminio, abbinato a freni carboceramici e a un assetto delle sospensioni leggermente rivisto rispetto alla coupé.

Abitacolo, comfort e cinquant’anni di Lamborghini scoperte

Secondo il costruttore l’abitacolo a due posti della Temerario Spyder è più spazioso di quello della precedente Huracan Evo Spyder e accoglie senza problemi persone alte fino a 2 metri. Il vano bagagli anteriore mantiene la stessa capacità della coupé, pari a 112 litri. Per le giornate più fredde c’è un riscaldatore per il collo regolabile su tre livelli, mentre il lunotto posteriore elettrico permette di godersi il rombo dello scarico anche a tetto chiuso. Tra gli optional figurano l’impianto audio Sonus faber a sette altoparlanti, i battitacco illuminati e una targhetta personalizzata in fibra di carbonio.

Con questo debutto la casa celebra anche i cinquant’anni dalla presentazione della prima Lamborghini scoperta, la Silhouette del 1976. Il prezzo non è ancora stato comunicato ma dovrebbe risultare leggermente superiore a quello della coupé. La famiglia Temerario è destinata ad allargarsi ulteriormente con nuove varianti dotate di configurazioni meccaniche differenti, pacchetti aerodinamici dedicati e perfino un’erede della Huracan Sterrato pensata per lo sterrato.

Fonte: TecnoAndroid