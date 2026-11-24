Il Nintendo Switch 2 in edizione speciale The Legend of Zelda, realizzato per celebrare il 40° anniversario della celebre saga, è andato esaurito nel giro di pochissimo tempo. Chi non è riuscito ad accaparrarselo può però contare su un indizio piuttosto concreto, perché sul negozio ufficiale è spuntata una piccola scritta che indica un periodo preciso per il restock della console. E la data, va detto subito, non è proprio dietro l’angolo.

Che questa versione celebrativa fosse destinata a fare gola a molti appassionati era abbastanza prevedibile, ma la velocità con cui le scorte si sono volatilizzate ha sorpreso parecchi utenti. Prima di entrare nel dettaglio serve comunque una premessa importante. L’informazione arriva dalla sezione statunitense del Nintendo Store, quindi potrebbe riguardare soltanto il mercato nordamericano. Il quadro generale non è del tutto chiaro, eppure l’indicazione temporale comparsa sul sito è sorprendentemente precisa e merita di essere presa sul serio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il riassortimento atteso per gennaio 2027

Controllare con i propri occhi è davvero semplice. Basta aprire la pagina dedicata a Nintendo Switch 2 in edizione The Legend of Zelda per notare che la console risulta ancora esaurita, con il pulsante di acquisto oscurato dalla classica dicitura “sold out”. Spostando lo sguardo appena sotto quel tasto, però, salta fuori un dettaglio niente affatto trascurabile.

Nell’avviso si legge infatti “Altro inventario è in arrivo per gennaio 2027!”, accompagnato dal suggerimento di aggiungere il prodotto alla propria lista dei desideri. In questo modo gli interessati possono ricevere una notifica tramite l’app del Nintendo Store non appena l’articolo torna disponibile. Il riferimento a gennaio 2027 è quindi l’unico appiglio ufficiale al momento, ma è anche abbastanza esplicito da lasciare pochi dubbi sulle intenzioni dell’azienda per il mercato americano.

Da qui nasce un’ipotesi ragionevole. Se i magazzini statunitensi verranno riforniti in quel periodo, è possibile che anche quelli europei ricevano nuove unità più o meno nella stessa finestra temporale. Per chi vive in Italia conviene dunque considerare quella indicazione come un punto di riferimento plausibile, pur sapendo che non esiste ancora alcuna conferma specifica per il nostro Paese.

Un’edizione elegante legata al remake di Ocarina of Time

Questa particolare versione della console è stata presentata in concomitanza con l’arrivo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il fenomenale remake uscito all’inizio del mese sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto. Un titolo che ha conquistato subito il pubblico, tanto da risultare il gioco più venduto in formato fisico negli Stati Uniti nel 2026.

Dal punto di vista estetico si tratta di un modello particolarmente curato, con una grafica che richiama l’universo della serie attraverso diversi motivi ispirati alla Triforza. Il celebre simbolo compare sul Dock, sui Joy Con e sullo chassis della console, dando vita a un insieme raffinato e riconoscibile anche per chi conosce la saga solo di sfuggita.

Sotto la scocca, ovviamente, non cambia nulla e l’hardware resta identico a quello del modello standard. Il pacchetto inoltre non comprende il remake di Ocarina of Time, che va quindi acquistato separatamente. Resta comunque un’edizione davvero bella da vedere e, sul fronte estetico, praticamente l’unica variante alternativa di Nintendo Switch 2 attualmente disponibile.

Fonte: TecnoAndroid