Per anni il criminale informatico è stato immaginato come un ragazzo incappucciato chino sulla tastiera, magari con qualche energy drink accanto. Oggi quella figura rischia di diventare un ricordo, perché secondo Google gli attacchi informatici vengono sempre più spesso lanciati da agenti di intelligenza artificiale capaci di cercare le vulnerabilità, trovarle e sfruttarle in totale autonomia, senza che nessuno debba nemmeno premere Invio.

A descrivere questo cambio di passo è il Google Threat Intelligence Group, il gruppo noto come GTIG, che ha pubblicato un rapporto piuttosto eloquente. Fino a poco tempo fa chi attaccava usava l’AI come un semplice assistente e la interrogava una domanda alla volta. Adesso entrano in gioco framework offensivi multi agente che individuano le falle e le colpiscono da soli, con la rapidità tipica di una macchina.

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Il primo ciclo completo senza intervento umano

Nell’ultimo trimestre, spiega GTIG, è accaduto qualcosa di inedito. Per la prima volta alcuni hacker sono riusciti ad automatizzare l’intera catena, dalla scoperta della vulnerabilità fino al suo sfruttamento, senza alcuna persona coinvolta nel mezzo. La previsione contenuta nel documento non è affatto tranquillizzante: entro tre mesi potrebbero comparire attacchi poco sofisticati che richiedono un’interazione umana minima o addirittura nulla e che si affidano quasi interamente agli agenti.

Per mettere in piedi un sistema simile non serve inventare niente di nuovo. Bastano strumenti open source di penetration testing, cioè quelli nati per verificare la solidità delle difese informatiche. Il rapporto ne nomina tre in particolare, ovvero CyberStrikeAI, PentAGI e CAIRN.

Il fenomeno non è passato inosservato nemmeno all’FBI, che appena una settimana prima aveva segnalato l’uso di ARTEX, una piattaforma basata sull’AI, da parte di alcuni gruppi intenzionati ad automatizzare le offensive contro organizzazioni sparse in tutto il mondo.

L’esempio più concreto citato da Google ha un nome che dice già molto: exploit_agent. Si tratta di un sistema multi agente impiegato contro siti francesi di media, intrattenimento e istruzione. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il software tiene d’occhio gli aggiornamenti delle applicazioni web più diffuse, individua le falle che quelle correzioni sistemano o mettono in luce e prova immediatamente a sfruttarle. Strumenti del genere, secondo Google, hanno accorciato in modo drastico il tempo a disposizione di chi difende per installare le correzioni. Non sono infallibili e ogni tanto imboccano piste sbagliate, ma si comportano come un esercito che non si stanca mai e che qualche volta bussa alla porta sbagliata.

Velocità, aggiornamenti e difese automatiche

Il vero cambiamento, per GTIG, riguarda il ritmo. Gli agenti AI possono portare avanti da soli operazioni complesse, comprimendo i tempi in maniera notevole. Le tecniche invece sono quelle di sempre, cioè credenziali rubate e software lasciato senza aggiornamenti. La differenza sta nella scala, perché l’automazione consente di colpire queste debolezze su un numero molto più ampio di sistemi e in molto meno tempo.

C’è poi un dettaglio interessante. Oggi, per chi attacca, risulta più conveniente trasformare in arma vulnerabilità già conosciute piuttosto che andarne a scovare di nuove. Per le aziende la conseguenza è chiara: le patch vanno installate in fretta, soprattutto sulle macchine esposte a Internet, riducendo il più possibile il ritardo tra il rilascio di un aggiornamento e la sua effettiva applicazione.

Se l’offensiva diventa automatica, anche la protezione deve seguire la stessa strada. Google cita come esempio Big Sleep, un agente AI che va attivamente a caccia di vulnerabilità nel software, e l’architettura Google AI Threat Defense, che combina modelli di intelligenza artificiale, classificazione dei rischi per priorità e rimedi automatici così da individuare e bloccare le minacce con maggiore rapidità. Va ricordato però che a raccontare tutto questo è la stessa azienda che quegli strumenti di difesa li vende.

Fonte: TecnoAndroid