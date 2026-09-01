Gemini batte ChatGPT: 4 cose che l’AI di Google sa fare meglio

Tra gli assistenti basati su intelligenza artificiale, Gemini è quello che oggi riesce a fare alcune cose che ChatGPT non ha ancora in casa, e non si tratta di sfumature nella qualità delle risposte. Sul terreno classico, cioè domande, spiegazioni, testi scritti bene, i due si equivalgono quasi sempre. Le distanze si vedono altrove: quando si passa dalla conversazione alla creazione vera e propria, e quando entra in gioco l’integrazione con i servizi già usati ogni giorno.

Qui Google gioca in casa. Posta elettronica, foto, calendario, video, musica, telefono: sono tutti pezzi di un ecosistema che Gemini può collegare tra loro senza chiedere permesso a nessuno. Un vantaggio strutturale, difficile da imitare per chi quell’infrastruttura non ce l’ha.

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Musica, foto e documenti che diventano audio

La prima differenza netta riguarda la generazione musicale. ChatGPT sa scrivere un testo, proporre una progressione di accordi, aiutare a costruire la struttura di un brano. Quello che non fa è consegnare la canzone finita. Gemini invece produce musica e testo insieme grazie al generatore integrato nella piattaforma: si descrive il genere, l’atmosfera, il tema, oppure si carica una foto, un video o anche uno scambio di messaggi come spunto. Il risultato si scarica come file audio o video, copertina inclusa. Serve il modello avanzato, ma il concetto è chiaro: uno progetta la canzone, l’altro la produce. Un esempio di richiesta? Una canzone pop allegra sulla sopravvivenza alla prima settimana di scuola vista dagli occhi di un genitore esausto.

Poi c’è la ricerca nelle foto. Chi ha una libreria con migliaia di scatti quasi identici sa quanto tempo può portare via trovarne uno preciso. Gemini cerca direttamente nella libreria fotografica di Google collegata all’account, riconoscendo persone, luoghi e oggetti dentro le immagini. Si può chiedere di tirare fuori le foto di un compleanno specifico, quelle dell’estate scorsa, quelle con una persona in particolare. Risponde anche a domande sui dettagli, tipo quali temi sono stati scelti per le feste degli anni passati. ChatGPT analizza qualsiasi immagine caricata in chat, però non può frugare da solo nell’archivio: bisogna cercare a mano e allegare, il che azzera il vantaggio. Per attivare tutto servono un account personale Google, alcune impostazioni sulla privacy e il riconoscimento dei volti abilitato. Vale la pena aggiungere una riflessione in più prima di chiedere a un assistente di recuperare documenti sensibili finiti in galleria.

Terzo punto, i documenti trasformati in podcast. Una presentazione, una ricerca, un rapporto lungo diventano una panoramica audio, cioè una conversazione tra due voci artificiali che commentano il materiale caricato. Trenta pagine si ascoltano mentre si guida o si cucina invece di leggerle. La lavorazione richiede qualche minuto, poi si ascolta nell’app, si scarica o si condivide con un link. La modalità vocale di ChatGPT legge le risposte e discute un file caricato, però manca una funzione dedicata che confezioni una produzione audio strutturata e condivisibile.

Avatar digitali e video analizzati al volo

Gli abbonati a pagamento possono costruire un avatar personale, una specie di gemello digitale che somiglia all’utente e ne riproduce la voce. La procedura si fa direttamente nell’applicazione: si gira la testa da un lato all’altro e si leggono alcune frasi ad alta voce, così Gemini mappa struttura del volto e profilo vocale. Una volta pronto, l’avatar si richiama nelle conversazioni e diventa la rappresentazione visiva dei contenuti generati. Su questo fronte ChatGPT non offre niente di comparabile, ed è un terreno che assomiglia più alla produzione multimediale che all’assistenza testuale.

L’ultima funzione è probabilmente la più utile nella pratica: l’analisi dei video da link. Si incolla l’indirizzo nella conversazione e si fanno domande mirate senza guardare nulla. Riassunti, risposte su passaggi specifici, estrazione di istruzioni operative saltando le parti promozionali. Gemini sa anche cercare video, playlist e canali pertinenti prima di rispondere. ChatGPT qualcosa di simile ce l’ha tramite estensione per il browser, che sfrutta la trascrizione quando i sottotitoli esistono. Cambia il dove: Gemini gestisce i collegamenti nell’app principale, sul web e sul telefono, mentre l’alternativa impone di aprire il video nel browser con l’estensione installata.

Per moltissimi compiti quotidiani ChatGPT resta lo strumento più versatile. Quando però la domanda diventa chi riesce a creare e fare di più senza uscire dalla conversazione, il vantaggio di Gemini nasce dall’ecosistema che ha alle spalle, e cresce a ogni nuova integrazione che Google aggiunge.